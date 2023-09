Ferrari, sorpasso doloroso: addio Leclerc

La Ferrari torna a fare la voce grossa. Il team di Maranello vuole trovare continuità dopo la splendida vittoria di Carlos Sainz nel GP di Singapore

La speranza di tutti è che non sia stata la classica rondine che non fa primavera. Tutti i tifosi della Ferrari sognano e sperano che la splendida vittoria di Carlos Sainz in una gara difficile e spettacolare come il Gran Premio di Singapore non resti fine a se stessa.

La controprova è attesa già domenica su un circuito classico come quello di Suzuka. Un gran premio ormai storico come quello del Giappone dovrà confermare o meno la crescita esponenziale della scuderia di Maranello, la cui competitività in prova e in gara sarà messa duramente alla prova.

Il clamoroso passo indietro della Red Bull ha destato stupore tra gli addetti ai lavori. Cosa può essere accaduto a una scuderia che fino a Marina Bay aveva lasciato ai rivali a malapena le briciole? La domanda è legittima e già in Giappone avremo una prima concreta risposta. Ma quello che pare certo è il nuovo ruolo che la Ferrari potrà giocare da qui al termine della stagione.

Le ultime gare in programma nelle prossime settimane saranno decisive per verificare uno scenario che tutti pensano ma che nessuno ha il coraggio di annunciare: il cambio di gerarchie all’interno della Rossa. L’eccellente terzo posto a Monza e la meravigliosa vittoria a Singapore pongono Sainz e di conseguenza Leclerc sotto un’altra luce.

Ferrari, cambiano le gerarchie: Leclerc è al bivio della sua carriera

Gli ultimi risultati rendono impossibile ad oggi considerare il pilota madrileno una seconda guida o ancora peggio lo scudiero del talento monegasco. Il driver spagnolo ha dimostrato di valere ampiamente il ruolo di numero uno e di non aver nulla da invidiare al suo più giovane compagno di squadra.

Il management della Ferrari ha fatto sapere ai due piloti che saranno i risultati a determinare le successive e conseguenti decisioni in vista delle prossime stagioni. A tal proposito basti ricordare come sia Leclerc che Sainz hanno il contratto in scadenza nel 2024 e che alla luce di quanto si è visto nulla è scontato.

Tutti gli scenari sono possibili, anche quello che fino a qualche settimana fa era considerato il più inverosimile: la conferma di Sainz e l’addio a Leclerc. Questo è il bello della Formula 1, tutto può cambiare rapidamente.