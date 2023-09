Effetto domino Ferrari e ribaltone Mondiale: Hamilton minaccia Verstappen

Effetto domino in casa Ferrari e ribaltone al Mondiale: adesso è Lewis Hamilton che minaccia Max Verstappen

Nonostante siano passati un po’ di anni si ritorna a parlare di una delle gare che hanno fatto parecchio discutere. Ovvero quella di Abu Dhabi del 2021. Quella che consegnò il titolo mondiale a Max Verstappen. Per Lewis Hamilton non ci fu nulla da fare.

Anche se, allo stesso tempo, in casa Mercedes quella ferita è decisamente ancora aperta. A rivelarle le ultime indiscrezioni ci ha pensato direttamente Toto Wolff. Quest’ultimo ha ammesso di seguire, con particolare attenzione, il caso legale che vede come protagonista Felipe Massa.

L’ex pilota della Ferrari sta avviando delle azioni legali per potersi prendere il titolo del 2008. Ovvero quello che gli fu negato per via dello scandalo “Crashgate“. Proprio nel weekend di Singapore il TP della Mercedes ha fatto sapere di essere molto “interessato” alla vicenda. Affermando che si tratta di un qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Abu Dhabi 2021, la ferita non è stata ancora chiusa

Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “Sono sicuro che le regole in Formula 1 sono cristalline. Se c’è una causa civile dietro? Sicuramente costituirà un precedente, qualunque esso sia. Stiamo guardando da bordo campo con curiosità”. Si tratta di una vicenda nel capire se un caso del genere possa, in qualche modo, aprire uno spiraglio sulla conclusione del mondiale del 2021.

Cosa accadde di preciso a Yas Marina due anni fa? Nicholas Latifi si andò a schiantare. Tutto questo provocò l’uscita della Safety Car a cinque giri dalla fine. Ed invece il colpo di scena: al giro numero 57 l’allora direttore gara Michael Masi cambiò idea. In quella occasione venne permesso solo ai doppiati tra Hamilton e Verstappen di passare. Segno del fatto che i due piloti in questione rimasero da soli a lottare all’ultimo giro.

Per chi non lo sapesse tutte le macchine doppiate possono sorpassare prima della ripresa della gara. Un qualcosa di impossibile visto che si trattava dell’ultimo giro conclusivo della gara. Verstappen superò Hamilton, al quale negò di agguantare l’ottavo titolo. Tutto merito delle gomme soft più fresche. In quella occasione la Mercedes decise di non far ricorso alla FIA.

In tutto ciò venne avviata un’indagine interna sulla gestione della gara. Masi parlò di “errore umano”. Anche se questa mossa gli costò il posto alla FIA. Nel caso in cui Massa riuscisse a vincere la sua causa, Mercedes potrebbe avviare la stessa azione legale contro la FIA per il GP di Abu Dhabi 2021.