Maddy Cusack, la polizia chiude le indagini sulla morte della calciatrice

Maddy Cusack è la giovane calciatrice inglese morta improvvisamente nei scorsi giorni: la polizia ha chiuso le indagini sul suo decesso

La sua morte ha sconvolto il mondo del calcio femminile, sia per la giovane età sia per essere stata così improvvisa e inspiegabile, come dichiarato dalle stesse compagne. Maddy Cusack, 27enne calciatrice britannica, è deceduta lo scorso 20 settembre, e l’annuncio della sua morte è stato dato pubblicamente dal suo club, lo Sheffield United. Un decesso su cui inizialmente è stato rivelato molto poco, e che ha lasciato tutti sorpresi, dato che l’atleta non era malata, e anzi aveva appena rinnovato il suo contratto.

Il suo ruolo nello Sheffield era divenuto di vitale importanza, e non solo in campo. Aveva giocato già per cinque stagioni con le Blades, superando le 100 presenze e diventando la più longeva della rosa. Ma non solo, perché nell’ultima annata aveva iniziato a lavorare anche per il settore marketing del club. La sua morte ha creato un grande cordoglio in Inghilterra, e anche Billy Sharp, leggenda della squadra maschile oggi a Los Angeles, ha voluto ricordare la giovane collega.

Nel frattempo, sulle cause della sua morte è calato il più stretto riserbo, fino a che la polizia di Sheffield non ha deciso di chiudere le indagini, il 25 settembre scorso. Le forze dell’ordine britanniche hanno detto che il suo decesso non verrà trattato come “sospetto”, il che significa che è escluso che si sia trattato di omicidio. Restano ancora aperte, però, tutte le altre piste, attualmente al vaglio del medico legale, che sta preparando i risultati dell’autopsia.

Morte di Maddy Cusack: i fatti del tragico decesso

Maddy Cusack era nata a Horsley, nel Derbyshire, il 28 ottobre 1995. Laureata in marketing all’Università di Derby, giocava come centrocampista e aveva vestito le maglie di Nottingham Forest, Aston Villa, Birmingham City e Leicester City, prima dello Sheffield United. La polizia del Derbyshire ha dichiarato che il suo corpo è stato ritrovato senza vita nella casa dell’atleta a Horsley, nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 settembre.

Tuttavia, non sono stati rivelati ulteriori dettagli su quanto accaduto, se non appunto che non verrà trattata come una morte sospetta. Da quello che si sapeva sul suo conto, la calciatrice 27enne non soffriva di nessuna grave malattia né aveva altri problemi di salute fisica o psichica. A questo punto, solo i risultati dell’autopsia, che verranno resi pubblici nel giro di ancora pochi giorni, potranno chiarire cosa è successo a Maddy Cusack.