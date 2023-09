Notte bollente: Elisabetta Canalis incanta Milano

Elisabetta Canalis è sempre più bella nonostante il passare degli anni: scatto davvero esagerato in una notte milanese

L’autunno 1999 che la vide consacrata come una delle stelle nascenti del mondo dello spettacolo italiano è ormai un lontanissimo ricordo. Elisabetta Canalis, nonostante siano passati tanti anni, è un personaggio praticamente immortale: successo e bellezza sempre in primo piano.

Nata il 12 settembre 1978 a Sassari, deve la sua notorietà grazie a ‘Striscia la Notizia’: Antonio Ricci la volle a tutti i costi dal 1999 al 2002 al fianco della bionda Maddalena Corvaglia. Una coppia rimasta ben impressa nei pensieri di milioni italiani. Nel 2003 la Canalis spiazzò proprio tutti, con un calendario sexy pubblicato dalla nota rivista ‘Max’ che vendette in breve tempo di milioni di copie.

Oggi come allora, Elisabetta rimane uno dei sogni più proibiti per milioni di ammiratori. Ma la sua carriera è andata ben oltre, prendendo parte a diversi programmi televisivi: tra questi ‘Controcampo’. Nel 2006 oltre alla partecipazione alla sitcom di Italia 1 ‘Love Bugs’, fu protagonista di un grande successo con il cinepanettone ‘Natale a New York’ dove interpretava la figlia di Christian De Sica.

Due anni dopo fu coprotagonista della commedia romantica ‘La Seconda volta non si scorda mai’, insieme al comico Alessandro Siani. Ha recitato per diversi anni anche in ‘Carabinieri’, una delle fiction di punta di Mediaset. Su internet rimane tra i profili più cliccati, in particolar modo su Instagram dove la sua fan base è solidissima: Elisabetta conta oltre 3,5 milioni di seguaci.

Look stratosferico: Elisabetta Canalis da impazzire

Per quanto riguarda i tanti e paparazzati amori dell’ex velina, c’è da dire come quello storico – ed il primo – fu rappresentato dall’ex attaccante di Inter e Milan Bobo Vieri. Intorno al 2010 scoccò la scintilla con il divo hollywoodiano George Clooney, relazione che le diede slancio per farsi conoscere anche negli Stati Uniti. Dal 2014 alla primavera del 2023 è stata sposata con Brian Perri: dall’unione con il chirurgo americano è nata nel 2015 la piccola Skyler Eva.

Ma Elisabetta Canalis resta una delle donne più amate e desiderate al mondo: ed è per tale ragione che i suoi profili social sono ancora presi d’assalto. L’ultima istantanea che recita ‘Briciole dagli ultimi giorni a Milano’ è semplicemente pazzesca. Un lungo e aderente vestito nero che la ricopre per intero, ad eccezione dell’addome scolpito della 45enne sassarese.

La forma fisica dell’ex velina è sempre impeccabile e su di lei il tempo sembrerebbe aver perso la sua personalissima battaglia. Perchè Elisabetta, oggi come oltre vent’anni fa, è di una bellezza che toglie letteralmente il fiato. Se ne sono accorti i fan che, in poche ore, l’hanno inondata di commenti positivi e likes.