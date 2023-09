Annalisa come non l’avete mai vista: fa impazzire i fan

By

Annalisa è irresistibile

Poco più di dieci anni per diventare una delle stelle più luminose del panorama musicale italiano. Annalisa Scarrone, in arte semplicemente Annalisa, è però molto di più. Perchè al di là del successo dei suoi lavori, la cantautrice è una delle donne più amate e desiderate del mondo dello spettacolo.

Nata in provincia di Savona, a Carcare, il 5 agosto 1985, Annalisa sin da giovanissima mostra una particolare attitudine per il canto e con il passare degli anni il talento comincia a sbocciare. ‘Nali’, nomignolo nonché titolo del suo album d’esordio pubblicato nel lontano 2011, è riuscita ad esplodere nel mondo della musica grazie ad ‘Amici di Maria de Filippi’. Il talento show di Canale 5 che, ancora oggi, concede una grande occasione ai più promettenti talenti di canto e danza.

Nel 2010 riuscì a piazzarsi al secondo posto ma le critiche nei suoi confronti furono positive all’unanimità. Un successo strepitoso, con l’approvazione di professori e giudici che già allora ci videro lungo: perchè Annalisa, oggi, è una vera e propria star. Una performer in grado di intrattenere milioni di persone con le sue esibizioni sul palco. Ed intanto la sua notorietà sul web, in particolar modo sui social come Instagram dove conta 1,9 milioni di followers, è cresciuta a dismisura.

Tra i tanti premi un ‘Wind Music Awards’, un ‘MTV Music Awards’ e numerosi dischi d’oro e di platino. Il suo tour, iniziato a fine giugno, ha già registrato il tutto esaurito in ogni tappa: anche in quella attesissima di Milano, al ‘Forum di Assago’ di scena il prossimo 4 novembre’. ‘Bellissima’ è recentemente diventato quadruplo disco di platino mentre le altre due hit, ‘Mon Amour’ e ‘Disco Paradise’ (interpretata insieme a J-Ax e Fedez) sono ancora successi in classifica.

Il 29 giugno si è sposata con il manager Francesco Muglia in gran segreto: una seconda cerimonia, il 1 luglio, è poi stata celebrata davanti amici, parenti e alla stessa Maria De Filippi a cui è molto legata.

Annalisa strepitosa: lo scatto social è da urlo

Come già detto, i social sono letteralmente pazzi di lei ed ogni suo post – pubblicato con cadenza quasi quotidiana – è un successo strepitoso. È accaduto ancora una volta con l’ultimo scatto davvero sexy che l’ex allieva di ‘Amici’ ha pubblicato nelle scorse ore su Instagram.

Una lunga e aderentissima tutina gialla, a tema floreale, le lascia scoperto l’addome. Il tatuaggio in bella vista e delle forme che hanno letteralmente lasciato di sasso i milioni di followers attenti ad ogni particolare postato dalla bellissima cantautrice ligure.

Annalisa è una vera e propria bomba sexy ed il suo corpo parla per lei, più dei suoi successi, più di mille parole. Nei commenti, come era prevedibile, gli ammiratori della cantante si sono scatenati con migliaia di commenti e likes: l’ennesimo centro perfetto per una stella più luminosa che mai.