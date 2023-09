Chiesa, rinnovo possibile: cosa manca per chiudere

Chiesa, rinnovo possibile. La risicata vittoria interna di martedì scorso contro il Lecce ha risollevato il morale in casa Juve che ora, però, deve pensare ad altro

Un gol ed una prestazione tutt’altro che entusiasmante hanno portato alla Juventus i tanto attesi tre punti in classifica. La batosta patita al Mapei Stadium contro il Sassuolo sembra essersi assorbita, almeno apparentemente, anche se la gara contro il Lecce ha evidenziato i soliti, vecchi problemi.

Giuntoli ha sempre un occhio rivolto al presente ed un altro alla Juventus che verrà. La nuova Juventus nasce con le operazioni di mercato, poche in verità nella sessione estiva, ma anche attraverso il rinnovo dei contratti dei giocatori più importanti. Il direttore tecnico bianconero sta cercando infatti di vincolare i top player della squadra bianconera tentando, parallelamente, di abbattere i costi annuali spalmando gli alti ingaggi su più anni.

Da Rabiot a Vlahovic, da Szczesny a Chiesa sono loro i profili che hanno la priorità nell’agenda di Giuntoli. E se Adrien Rabiot sembra avere, apparentemente, la priorità assoluta dal momento che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e la Juve rischia di perderlo a zero, la situazione contrattuale di Federico Chiesa è quella più delicata ed importante poiché occorre mettere in sicurezza un grande investimento.

Chiesa, rinnovo possibile: la situazione

Nonostante le diverse ombre, l’inizio di stagione della Juventus ha lanciato anche qualche segnale positivo. Il più positivo, e determinante, per la formazione di Allegri è senza dubbio Federico Chiesa.

Il grave infortunio patito a gennaio 2022 ha pesantemente condizionato due stagioni dell’esterno azzurro. Quest’anno Chiesa ha potuto finalmente iniziare regolarmente la stagione e la sua condizione ne ha tratto immediato giovamento. Il roboante inizio di annata dell’attaccante bianconero non è passato inosservato agli occhi degli osservatori dei top club europei.

Liverpool e Manchester United sono soltanto due delle società che hanno messo nel mirino Chiesa. Il contratto del giocatore bianconero scadrà nel giugno del 2025 e Giuntoli intende rinnovarlo prima dell’estate. Il direttore bianconero, infatti, non vuole arrivare alla vigilia della sessione di mercato estiva con il contratto del suo attaccante principe in scadenza soltanto dodici mesi dopo.

Federico Chiesa è stato un investimento importante per la Juventus. Pagato nel 2020 una cifra assai prossima ai 60 milioni di euro, ora la Juventus non intende correre il rischio di perderlo a zero. Il rinnovo, anche soltanto di un anno, alle medesime condizioni economiche di quello in essere, ovvero 5 milioni di euro netti, permetterebbe alla società bianconera di non perdere potere contrattuale.

Giuntoli vorrebbe chiudere il discorso Chiesa entro la prossima primavera. Poi la palla passerà a Ramadani, agente del giocatore per le valutazioni, economiche, finali.