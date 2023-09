Più sexy che mai: Vicky Varga da impazzire

Vicky Varga è spumeggiante come non mai: la signora Pellè è pronta ancora a stupire e lo fa in maniera travolgente

Vicky Varga è una delle wags più belle tra quelle della scena italiana e internazionale, non è un caso come tanti tifosi siano rimasti folgorati dalla signora Pellè. Dopo un’estate di grande passione, ha capito come svoltare anche in autunno.

Tutto il tempo dei fan è impegnato nella ricerca di nuovi scatti e, in questo caso, l’attesa è stata ben ripagata. Vicktoria Varga è una delle influencer più importanti che ruotano nel panorama calcistico, nonostante il marito abbia ormai lasciato le scene da qualche tempo.

La moglie di Graziano Pellè è sempre una delle più apprezzate, ormai non è più semplicemente una consorte famosa, quanto una vera e propria lady dei social. Che ha fatto dimenticare anche qualche impresa sportiva del marito, un centravanti impiegato in Nazionale da Conte e Ventura con tante polemiche incluse.

Vicky Varga di classe, l’abito è uno show

La modella è sempre richiesta e non è un caso come sia sempre una donna copertina. I brand fanno a gara per ingaggiarla, il fisico della influencer rimane sempre in grande forma. Senza un filo di grasso, la bellezza dell’est sa mettere in risalto le sue peculiarità, bellezza e sensualità in questo caso non mancano davvero. Ed ecco gli ultimi scatti che sono diventati trend topic, il pubblico è rimasto a bocca aperta: la forma di Vicky è frizzante.

La modella è così al centro dell’attenzione, dopo aver vissuto un’estate da protagonista. Nelle scorse settimane è stata una sorta di testimonial delle bellezze italiane e in particolare della Puglia, godendosi gli affetti familiari e la bellezza della terra che ha dato i natali a suo marito. Una visione celestiale d’estate, una immagine di donna di classe per l’autunno, l’abito rosa ne mette in risalto i suoi tratti femminili e delicati.

Per la signora Pellè è tempo di incantare il pubblico, rimasto sempre al suo fianco. Una presenza di classe che già era stata notata proprio ad Euro 2016, quando indossò la maglia della Nazionale in tribuna con tanto di bambolotto raffigurante il suo attuale marito. Da quel momento, i fan italiani sono cresciuti e hanno raggiunto numeri importanti, su Instagram i dati numerici non mentono: ha più di 600mila fan, è di certo una figura apprezzata per eleganza e fascino innato.