Gaia Sabbatini primatista di like: le trasparenze conquistano Instagram

Gaia Sabbatini sfodera tutto il suo fascino e spopola sempre più sul web, l’atleta azzurra in un look dalle trasparenze audaci e non solo

Non è stato un 2023, dal punto di vista sportivo, con tutte le soddisfazioni che avrebbe voluto. Gaia Sabbatini ha comunque dimostrato una notevole tempra nelle difficoltà e guarda già avanti, a un futuro che potrebbe essere radioso.

Atleta di grande talento, per ben 14 volte campionessa italiana tra la distanza degli 800 metri e dei 1500 metri, due anni fa si è laureata campionessa europea Under 23, guadagnando una certa visibilità e considerazione anche a livello internazionale. Ai recenti Mondiali di atletica di Budapest, però, una grande delusione, non riuscendo ad accedere nemmeno in finale.

E’ stato un momento difficile per Gaia, arrivata alla rassegna iridata con una preparazione condizionata da un infortunio all’inizio dell’anno e che ha dovuto incassare le critiche degli haters, che l’hanno accusata di curare troppo la sua immagine sui social. La risposta da parte sua è stata a testa alta e d’altro canto a suo favore è arrivato anche il sostegno dei tanti tifosi che la incoraggiano. Ora, l’obiettivo è lavorare per presentarsi al meglio il prossimo anno alle Olimpiadi di Parigi 2024, sognando, chissà, una medaglia.

Nel frattempo, Gaia si divide, come sempre, tra il lavoro in pista e la vita privata, cose delle quali condivide molti momenti con i fan, con diversi scatti e stories sul suo aggiornatissimo profilo Instagram, che vanta sempre più ammiratori: ora, la 24enne è arrivata a ben 350 mila followers.

Gaia Sabbatini, trionfo seducente da applausi: trasparenze frontali e minigonna illegale, che gambe

Le ultime immagini la ritraggono in uno dei momenti in cui può tornare a casa, nella sua Teramo. Scatti che attirano immediatamente l’attenzione. L’atleta azzurra, come ben sa chi la segue da tempo, è bellissima e colpisce subito al cuore.

In questo caso, lo fa con un abitino scuro che unisce trasparenze e una minigonna cortissima che ne esalta le gambe perfette. Un autentico capolavoro, un doppio dettaglio che non può certamente passare inosservato e che ottiene subito riscontri a più non posso. Il post viene preso d’assalto dalla community, con tanti messaggi di incoraggiamento, complimenti, dichiarazioni d’amore e like come se piovesse. Gaia incassa il sostegno del suo pubblico ed è pronta a nuove avventure e nuove imprese.