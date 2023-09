La camicia è cortissima: Elisabetta Canalis da capogiro

Elisabetta Canalis sconvolge i fan con uno scatto davvero esagerato: più bollente che mai sul suo profilo Instagram

Aveva sollo 21 anni quando approdò sul bancone di ‘Striscia la Notizia‘, abbracciando una notorietà che da allora è aumentata in maniera esponenziale. Il successo di Elisabetta Canalis, nel tempo, si è trasferito anche sul web: e i social sono ormai la seconda casa della showgirl sarda.

Antonio Ricci, ideatore del tg satirico che ancora oggi è campione di ascolti in televisione, la scelse come velina mora al fianco della bionda Maddalena Corvaglia. Una coppia assolutamente irresistibile che, oggi come allora, è rimasta nell’immaginario di milioni di italiani. Nel 2003 la rivista ‘Max’ pubblicò il calendario senza veli della Canalis che vendette in poche settimane milioni di copie: un successo straripante, con la 22enne più bella e desiderata che mai.

Elisabetta Canalis, nata a Sassari il 12 settembre 1978, ha successivamente trovato ancora spazio in tv con la sitcom ‘Love Bugs’ nella quale ha affiancato Fabio De Luigi prima di dire la sua anche al cinema in diverse circostanze.

Ha recitato anche nella fiction ‘Carabinieri‘ mentre le ospitate della Canalis si sono fatte sempre più frequenti anche negli show italiani. Sui social la Canalis, in particolar modo su Instagram dove conta ben 3,5 milioni di seguaci, è molto attiva. Quasi a cadenza quotidiana posta infatti foto che, in pochissime ore, fanno il pieno di consensi da parte della ricca fan base della showgirl sarda.

Look spaziale: incontenibile Elisabetta Canalis

La vita sentimentale di Elisabetta ha segnato diverse tappe importanti: nei primi anni 2000 fu storica la coppia con l’ex attaccante di Inter e Milan Bobo Vieri. Nel 2010 la storia d’amore con il divo di Hollywood George Clooney fece sognare un pò tutti: grazie all’attore Elisabetta riuscì a sfondare anche nel mondo dello spettacolo a stelle e strisce, incrementando anche la propria notorietà social.

Dal 2014 al 2023 è stata sposata con il chirurgo americano Brian Perri, dal quale ha anche avuto la sua prima figlia nel 2015: Skyler Eva. Sui social, come già detto, la Canalis è una vera e propria forza della natura: ne è la prova il suo ultimissimo scatto che ha fatto impazzire tutti. A Milano per lavoro, l’ex velina si è mostrata con i Navigli alle spalle in posa per un’istantanea davvero notevole.

Camicetta arancione decisamente corta che lascia ampio spazio al corpo statuario e all’addome scolpito di Elisabetta. Le forme della Canalis, ancora una volta, hanno ‘steso’ i tanti fan della showgirl di Sassari: una foto davvero sexy a cui nessuno è riuscito a resistere.