Laura Cremaschi senza freni: solo un filo la copre

Laura Cremaschi continua a far parlare di se. Questo per via dei contenuti postati sui social network, che mandano costantemente in tilt il pubblico

La showgirl Laura Cremaschi si mostra in forma esplosiva sui social. Grazie alla sua esperienza nel mondo televisivo, il pubblico continua a seguirla con grande affetto anche in ambito social.

La strada verso il successo televisivo per la showgirl arriva grazie a Instagram, visto che Laura pronosticava i risultati delle partite con scatti che definire sensuali è poco. Proprio per questo viene notata dalla redazione del noto programma Mediaset “Avanti un altro” che le affida il ruolo di Bonas, per poi passare al ruolo di Regina del web.

Nel 2018, inoltre, prende parte al programma condotto da Simona Ventura “Temptation Island” come tentatrice. Queste apparizioni la portano ad avere un seguito ancora più ampio sui social, grazie anche a degli scatti capaci di lasciare i fan di sasso.

Laura Cremaschi incanta, le forme sono esplosive: fan senza fiato

Laura Cremaschi sta spopolando sempre di più nel mondo dei social network. Il suo profilo Instagram, infatti, ha toccato il milione di follower e non accenna a fermarsi, continuando a raccogliere l’affetto dei fan.

Questo dimostra quanto nel corso del tempo Laura si sia fatta apprezzare dal pubblico, che ora è interessato a seguirla anche nei momenti di vita privata che la bella showgirl immortala con scatti bellissimi. Ovviamente il merito va anche ad una bellezza travolgente, che Laura mette in mostra in ogni singolo scatto insieme alla sua simpatia. Uno degli ultimi contenuti caricati, come prevedibile, non ha fatto eccezione.

Nella foto in questione possiamo vederla mentre festeggia il proprio compleanno. Per l’occasione Laura ha scelto di indossare un vestito rosso, che mette in risalto un lato A che definire prosperoso è riduttivo. La scollatura presente sul lato superiore ha lasciato tutti a bocca aperta, con i fan che non hanno perso tempo nel lasciare like e commentare il contenuto in questione.

“Sei sempre meravigliosa”, “donna più bella del mondo” e “bella, simpatica e mai banale”, sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso il post in questione. Questo a testimonianza di quanto la showgirl sia apprezzata dal pubblico, che non perde occasione nel farle sentire tutto il supporto possibile. Laura ha intenzione di stupire ancora il mondo dei social, con degli scatti che vi lasceranno senza respiro.