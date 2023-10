Sono scatenati: vogliono Vlahovic-Osimhen

Dusan Vlahovic e Victor Osimhen sono due degli attaccanti più forti e richiesti sul panorama europeo. E non solo.

Negli ultimi anni il campionato di serie A ha messo in mostra nuovamente attaccanti di livello internazionale. L’Inter ha Lautaro Martinez, la Juve Vlahovic e il Napoli Victor Osimhen: i tre sono attualmente i migliori bomber in Serie A. E ovviamente le big mondiali sono pronte a tutto per acquistarli.

Se Lautaro è il capitano e giura più volte fedeltà ai colori nerazzurri la situazione degli altri due attaccanti è abbastanza differente. Per tutta l’estate Vlahovic è stato vicino all’addio, si è parlato di Chelsea, Tottenham e Bayern, ma come ammesso da Giuntoli, nessuno ha soddisfatto le offerte bianconere. Per Osimhen la situazione è ancora più complicata e i tifosi sono in grande ansia.

Victor è in scadenza nel 2025 – e dopo un accordo iniziale – ora le parti sono molto distanti sulla questione rinnovo. Il diverbio social legato al video su TikTok ha complicato le cose e ora i rapporti sono più complicati, anche se il caso pare rientrato. Al netto di tutto ciò sul calciatore aleggiano i rumors di mercato, anche per gennaio. Sul calciatore c’è sempre l’Al Hilal, ma occhio anche alle big di Premier League. Una di queste pensa nello specifico sia a Vlahovic che ad Osimhen.

Chelsea sui big della serie A: da Osimhen a Vlahovic

Il Chelsea di Mauricio Pochettino ha avuto un inizio stagione terribile. Pochi punti in classifica e soprattutto un reparto offensivo con grandi difficoltà a capitalizzare. L’acquisto di Jackson nel ruolo di centravanti non ha convinto e i Blues sono pronti a intervenire nuovamente nel calciomercato di gennaio.

Diversi bomber nel mirino ma soprattutto come riporta il giornalista Ekrem Konur ci sono tre obiettivi specifici. Un attaccante ‘low cost’ come Ivan Toney e poi due big della serie A, appunto Vlahovic e Victor Osimhen. La società inglese ha le idee chiare e già a gennaio potrebbe provare l’assalto per i due bomber.

I Blues e i propri tifosi attendono un rinforzo in attacco, paradossalmente sembra più realistica l’ipotesi Osimhen che quella relativa a Vlahovic. L’attaccante nigeriano ha il contratto in scadenza a Giugno 2025 e per una buona offerta il Napoli potrebbe valutare l’ipotesi addio, anche a gennaio. Ovviamente parliamo di cifre comunque incredibili, Osimhen la scorsa estate era valutato 200 milioni ma ora potrebbe partire anche per circa 140-150 milioni. I Blues fanno le proprie valutazioni, ma serve un attaccante.