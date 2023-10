Annalisa, la minigonna è da urlo: tutti a bocca aperta

Annalisa davvero esagerata nel suo ultimo scatto social: su Instagram la cantante lascia tutti senza fiato

Ne è passata di acqua sotto i ponti dai suoi esordi in televisione, poco più di dieci anni fa: adesso Annalisa è una vera e propria stella del mondo della musica. La performer ha raggiunto vette di successo semplicemente inarrivabili per molte sue colleghe.

Di pari passo con un talento a dir poco cristallino, la splendida cantautrice deve la sua notorietà al talent show ‘Amici di Maria De Filippi’. Annalisa partecipò infatti all’edizione del 2010, classificandosi seconda e conquistando proprio tutti con la sua voce sublime. La sua crescita, negli anni, è stata esponenziale: ma già allora i consensi da professori e giudici furono praticamente unanimi.

Nata a Carcare, in provincia di Savona, il 5 agosto 1985, l’incantevole Annalisa Scarrone – in arte semplicemente Annalisa – è una delle cantanti più ricercate e apprezzate dell’ultima decade. Di pari passo al suo talento è riuscita ad affiancare una bellezza che toglie il fiato: nonostante gli anni passino un pò per tutti, il tempo per la cantautrice ligure si è davvero fermato.

Anche sui social Annalisa è tra le donne più ricercate e cliccate, al punto che solo su Instagram conta una fan base, oltre che affezionatissima, decisamente numerosa: 1,9 milioni di followers. Nella sua carriera ha fatto incetta di premi prestigiosi: ‘Wind Music Awards’, ‘Mtv Music Awards’ e una quantità incredibile di dischi d’oro e soprattutto di platino.

Poco più di tre mesi fa è partito il suo tour che ha già toccato diverse tappe in Italia, tutte rigorosamente sold-out. Quella più attesa, il prossimo 4 novembre al Forum di Assago di Milano, ha recentemente registrato il tutto esaurito per la gioia dell’ex allieva di Amici.

Con ‘Bellissima‘ ha raggiunto il quadruplo disco di platino mentre le altre hit – ‘Mon Amour’ e ‘Disco Paradise’, scritta insieme a J-Ax e Fedez, rimangono ancora tra le canzoni più ascoltate sulle varie piattaforme.

Foto piccante in minigonna: Annalisa è strepitosa

A fine giugno è convolata a nozze in gran segreto con il manager Francesco Muglia: una cerimonia ripetuta, poi, il 1 luglio in Liguria davanti a parenti, amici e la stessa Maria De Filippi a cui ‘Nali’ è ancora oggi estremamente legata.

Dopo un’estate bollente, l’ex allieva di Amici è tornata a fare impazzire i suoi fan. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram la ritrae con un outfit inconsueto ma dannatamente sensuale. È bastato un vestitino metallizzato, con dei particolari stivali in tinta, a valorizzare il fisico perfetto della cantante ligure.

Annalisa, con la minigonna davvero molto corta, ha messo in mostra le sue gambe perfette ammiccando più sensuale che mai all’obiettivo. Ed in pochissime ore i commenti estasiati all’istantanea bollente non sono mancati, anche da alcuni vip come Alessia Marcuzzi e Arisa.