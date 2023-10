Rivelazione shock: “È fatta per Marc Marquez”

Il futuro di Marc Marquez suscita molto più interesse della lotta per il titolo mondiale di MotoGP tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin

La corsa al titolo mondiale di MotoGP si è riaperta. A causa della brutta caduta durante il GP di Catalogna, per fortuna senza gravi conseguenze, il campione in carica Pecco Bagnaia ha ceduto punti preziosi e posizioni di vertice a vantaggio del suo rivale in classifica e compagno di squadra alla Ducati, lo spagnolo Jorge Martin.

Ma nonostante la rinnovata incertezza nella corsa all’iride, nulla suscita più interesse in queste ultime settimane tra tifosi e addetti ai lavori del futuro di Marc Marquez. Il trentenne fuoriclasse di Cervera, sei volte campione del mondo di MotoGP, non è mai stato così vicino a lasciare la ‘sua’ Honda.

Le indiscrezioni legate alla prossima destinazione dell’ex rivale di Valentino Rossi sono sempre più insistenti. Ricordiamo che il contratto di Marquez con la Honda scadrà al termine della stagione 2024, ma in base ad alcuni indizi raccolti da cronisti e insider ben informati, il divorzio anticipato tra le parti è sempre più probabile.

Una dichiarazione rilasciata qualche giorno fa da un top manager della scuderia giapponese ha di fatto aperto a questa soluzione: “Marc ha ancora un anno di contratto con noi ma non tratteniamo nessuno contro la sua volontà”. Piuttosto esplicito e senza alcun dubbio in merito alla sua interpretazione.

L’annuncio scuote il mondo della MotoGP: “Marquez via dalla Honda? Ormai è fatta”

Dagli indizi alle prove spesso il passo è breve. Come in questo caso, perchè se ad annunciare il nome della prossima scuderia di Marquez è il suo grande amico ed ex compagno di squadra alla Honda, Jorge Lorenzo, non c’è molto altro di cui dibattere.

Lorenzo, attuale commentatore tecnico sulla piattaforma streaming DAZN, è intervenuto nel MotoGP Guru Show. Le sue parole hanno fatto sobbalzare sulla sedia tutti gli addetti ai lavori: “Penso che Marc abbia definito l’accordo con il team Gresini. So per certo che ciò che più conta per lui non sono i soldi ma la prospettiva di tornare a competere ad alti livelli”.

Si tratta di un’ulteriore, forse definitiva conferma dei numerosi rumors che da tempo circolano indisturbati nell’ambiente della MotoGP. A questo punto non resta altr da fare che attendere il comunicato ufficiale che sancisca l’addio alla Honda e l’approdo di Marquez al team Gresini.