Marc Marquez ci ha ripensato: e ora che succede?

Dovremo ancora attendere per l’annuncio ufficiale sul futuro del pilota spagnolo, occhio alle tempistiche e alle scelte di Marquez

Difficile ormai prevedere le mosse di Marc Marquez in MotoGp. Il campione spagnolo vede il suo futuro incerto, ma per il momento bisogna ancora attendere.

Le voci di mercato relative ad un possibile passaggio di Marc Marquez dalla Honda alla Ducati del team Gresini sembravano ormai quasi ufficiali fino a qualche giorno fa. I test svolti a Misano dal pilota spagnolo non lo avevano convinto, portandolo così alla convinzione che cambiare aria fosse la scelta giusta per questa fase di carriera.

Evidentemente, però, Marquez ha ancora bisogno di tempo per capire se il progetto dei giapponesi possa garantirgli un futuro di successi o se ci sarà bisogno di dire addio. L’ultimo Gran Premio, a dire la verità, è andato abbastanza bene per l’ex campione del Mondo. Innanzitutto il podio nella Sprint Race, e poi un nono posto alla domenica che delude le aspettative ma, tutto sommato lascia ben sperare per le prossime gare visto che il piazzamento è arrivato a causa di una caduta dello spagnolo quando era terzo ed i piena lotta per il podio.

Marc Marquez, annuncio rimandato: indecisione o rispetto?

Resta da capire, tuttavia, se l’attesa è frutto dell’indecisione del pilota iberico o del rispetto che Marquez ha nei confronti di Honda. Lo stesso pilota ha già dichiarato che non ci saranno annunci nel corso del prossimo Gran Premio, in Giappone.

“Dovrà concentrarmi al 100%, e poi lì avrà un incontro con Honda. I risultati in India ci danno una boccata d’aria fresca”, ha commentato Marquez, che ci ha tenuto a sottolineare il suo legame con Honda e il rispetto che bisogna avere verso di loro. Un chiaro segnale dello spagnolo, che probabilmente aspetterà di superare il weekend giapponese per evitare di annunciare l’addio proprio nel Gran Premio casalingo di Honda. Un gesto di rispetto legato al passato glorioso di Marc Marquez a bordo della Honda.

Un intreccio di voci, che però non smettono di associare lo spagnolo al team Gresini, dove tra l’altro troverebbe anche il fratello Alex. In Ducati, al team Gresini, Marquez potrebbe tornare a competere per il titolo, attualmente apertissimo con Bagnaia a soli 13 punti di distacco da Jorge Martin al secondo posto e 44 da Marco Bezzecchi, vincitore in India.