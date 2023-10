Sostituto Perez in Red Bull: la scelta spiazza Verstappen

Il titolo mondiale di Formula 1 è da tempo in cassaforte e per questo motivo la Red Bull è già al lavoro per pianificare il prossimo futuro

La Red Bull sta già programmando il futuro. La scuderia anglo-austriaca dopo aver incamerato il terzo titolo mondiale consecutivo è al lavoro per pianificare al meglio la prossima stagione e quelle successive. La questione numero uno da risolvere è legata alla scelta, fondamentale, del pilota che dovrà affiancare Max Verstappen.

Il futuro di Sergio Perez sembra ormai segnato: nonostante il pilota messicano goda della stima del management, dalle parti di Milton Keynes sono orientati a sostituirlo con un pilota più giovane e ambizioso. Un profilo che il super consulente Helmut Marko avrebbe già individuato.

L’ultratrentenne pilota messicano correrà ancora con la Red Bull nel 2024, ultimo anno previsto da un contratto che i vertici della scuderia hanno deciso di non rinnovare. C’è dunque la necessità di individuare e scegliere un nuovo compagno di squadra per il tre volte campione del mondo Max Verstappen.

Una scelta delicata, molto meno facile di quanto possa sembrare. Il team principal Christian Horner ha davanti a sè due opzioni: un pilota più esperto ma ‘garantito‘, che sia cioè consapevole della sua subalternità nei confronti di Verstappen. Oppure un giovane talento da far crescere all’interno della squadra che in prospettiva possa competere a sua volta per il titolo iridato di Formula 1.

La Red Bull ha scelto il nuovo compagno di squadra di Verstappen: l’olandese non gradisce

A quanto pare è la seconda ipotesi quella più accreditata. Sono proprio alcune recenti dichiarazioni rilasciate dallo stesso Horner ai microfoni di Sky Sport a far intendere che il prescelto sia il giovane talento più luminoso del Circus mondiale: “Lando Norris è un grande pilota. Ha un grande talento, una grande personalità e, naturalmente, è uno di quei piloti che tieni d’occhio”.

Il pilota britannico, peraltro grande amico di Verstappen, sta dimostrando alla guida di una McLaren non più competitiva come una volta di poter ambire senza alcuna riserva a guidare la vettura di un top team.

Ed è per questo che in casa Red Bull avrebbero deciso di puntare tutto o quasi su di lui per le prossime stagioni. Norris farebbe contenti tutti tranne forse lo stesso Verstappen che si troverebbe in casa un avversario coi fiocchi, una sorta di alter ego pronto a rompergli le uova nel paniere.