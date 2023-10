Champions League: il Napoli alla prova Real Madrid, Inter favorita col Benfica

Cresce l’attesa per le gare valide per il secondo turno di Champions League. Questa sera si giocheranno otto match, due dei quali vedranno impegnati due squadre italiane. Stiamo parlando di Napoli, pronto per la prova Real Madrid, e Inter, impegnata in casa col Benfica.

I partenopei sembra siano riusciti a reagire concretamente ad un inizio stagione molto complicato: vengono da due vittorie di fila in campionato in cui hanno segnato la bellezza di otto gol. All’esordio nella competizione europea che tanto fa emozionare i tifosi azzurri, il Napoli ha vinto non senza qualche difficoltà contro i portoghesi del Braga.

Dall’altra parte ci sarà la squadra che più volte è salita sul tetto d’Europa e che ha il potenziale per dire la sua anche quest’anno. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti si è imposto all’esordio, grazie ad una rete nei minuti finali di Bellingham, sull’Union Berlin. La gara del Maradona tra due squadre che, con grande probabilità, lotteranno fino alla fine per la vetta del gruppo C, promette sicuramente tante emozioni.

Ma quale delle due parte favorita per la sfida di oggi? La vittoria delle Merengues è quotata 2,52 su Planetwin365, su WilliamHill a 2,50 e su Betclic a 2,51. Ricordiamo che i Blancos non hanno mai perso contro gli azzurri vincendo per 3-1 l’ultima gara in questo stadio (nel 2017). Segnaliamo la quota del risultato esatto 2-1 in favore della squadra ospite, su Planetwin365 a 10,65, a 10,00 per WilliamHill e a 8,00 su Unibet.

Sfida probabilmente più abbordabile quella dell’Inter, che ospita al Meazza il Benfica di Schmidt. La squadra di Simone Inzaghi ha stravinto l’ultimo impegno di campionato contro la Salernitana, riscattando la sconfitta col Sassuolo. All’esordio in Champions, i nerazzurri hanno pareggiato in extremis in casa della Real Sociedad. Per i lusitani, invece, trionfo importante contro il Porto nella Liga e ko interno con il Salisburgo al primo turno europeo.

Segnaliamo come il Benfica abbia sempre subito gol nelle quattro trasferte disputate sinora: che possa proseguire questa tendenza? Non è da escludere che l’Inter possa passare in vantaggio già al primo tempo: il segno “1” all’intervallo è quotato su Planetwin365 2,18; mentre su WilliamHill 2,15 e su Unibet 2,12. Una vittoria secca dei nerazzurri, con uno scarto di almeno due gol, non sarebbe così sorprendente: segnaliamo la quota dell’Handicap 1 (-1) a 2,85 su Planetwin365, su Unibet a 2,65 e su Betclic a 2,62.