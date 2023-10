Federica Pellegrini, il retroscena sulla gravidanza: imbarazzo in diretta

Federica Pellegrini sta per diventare mamma. L’ex fuoriclasse del nuoto italiano darà alla luce una bimba, il cui nome è ancora top secret

Campionessa unica e inarrivabile, protagonista sul piccolo schermo e in generale nel mondo dello spettacolo, tra qualche mese mamma di una bambina. In tre tappe si può sintetizzare il percorso di vita di Federica Pellegrini, che da protagonista assoluta del nuoto mondiale è diventata nel corso degli anni una figura di primo piano dello showbiz nostrano.

La fuoriclasse veneta, campionessa mondiale e olimpica dei 200 metri stile libero, ha scoperto ad un certo punto di possedere un talento naturale non solo in piscina, ma anche davanti alle telecamere tanto che le sue presenze in tv nel corso degli anni si sono moltiplicate.

Ed è proprio nel corso di un programma televisivo che la Pellegrini ha rivelato tutti i dettagli della sua gravidanza. Ospite d’onore del programma ‘Verissimo‘, in onda su Canale 5 e condotto come di consueto da Silvia Toffanin, l’ex campionessa ha voluto raccontare particolari finora sconosciuti legati al suo stato interessante. “Sono incinta di una bambina, nascerà tra Natale e Capodanno“, l’annuncio tanto atteso è dunque arrivato.

Regalo migliore per l’inizio del 2024 non ci poteva essere. Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta diventeranno genitori di una bimba di cui hanno già scelto il nome. “Era il nostro sogno, volevamo allargare la famiglia. Volevamo cercare di vivere tutto più normalmente possibile, lo abbiamo tenuto nascosto finché è stato possibile“.

Federica Pellegrini, anche la figlia sarà una campionessa? La risposta spiazza

Silvia Toffanin ha poi chiesto alla sua preziosa interlocutrice se avesse in mente di far diventare la bimba una grande nuotatrice come la mamma. La risposta fa già sognare i tifosi e in genere gli appassionati di sport: “Vorrei che il prima possibile prendesse confidenza con l’acqua e la piscina. L’idea è che possa essere una bimba sportiva, ovviamente sceglierà lei la sua strada“.

L’augurio è che la piccola possa ereditare dalla mamma il gene della fuoriclasse. Ma quello che conta, giustamente, per i futuri genitori è che goda di ottima salute. La bambina nascerà dunque a cavallo tra il 2023 e il 2024, ma ad oggi non se ne conosce ancora il nome. Matteo Giunta, sempre a Verissimo, ha rivelato che la scelta è stata fatta: “Abbiamo scelto il nome? Sì, ma abbiamo tempo per poterlo cambiare. Per ora accontentatevi del soprannome, Meringa“.