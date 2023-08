Federica Pellegrini, show sotto la doccia: fan in delirio

Show sotto la doccia per Federica Pellegrini: l’ex nuotatrice manda i suoi fan in delirio con uno scatto da urlo.

Federica Pellegrini è una delle sportive italiane che non necessitano di presentazioni e per le quali il palmares parla da solo. L’ex nuotatrice è una vera icona del mondo dello sport e quello che ha vinto l’ha fatta diventare una leggenda tanto in Italia quanto all’estero.

Sono davvero tanti i successi raccolti dalla Pellegrini che, ritiratasi a 33 anni nel 2021, fa ora parte della commissione atleti del Comitato Internazionale Olimpico (CIO). L’ex nuotatrice ha lasciato un segno indelebile nella storia del nuoto e dello sport italiano in generale ed ha raccontato tutto nella sua autobiografia “ORO” che sta vendendo parecchie copie dalla sua uscita.

Nonostante si sia ritirata, la Pellegrini è ancora seguitissima soprattutto via social dove tiene aggiornati i propri fan tramite il suo profilo Instagram. L’ex nuotatrice vanta 1,8 milioni di follower a cui regala spesso scatti che mettono in mostra anche la sua bellezza, apprezzata quanto la sua grinta e la sua abilità nel nuoto. La Pellegrini sa come deliziare i propri fan e l’ultimo scatto pubblicato li ha mandati davvero in delirio, stuzzicando non poco la loro fantasia.

Federica Pellegrini show in doccia: lo scatto fa impazzire i fan

Continuano le vacanze per Federica Pellegrini che, come mostrato tramite il suo profilo Instagram, si trova a Parigi con il suo compagno ed allenatore Matteo Giunta. L’ex nuotatrice sta alloggiando presso il lussuoso Hotel Costes, albergo a 5 stelle sito in Rue de Castiglione ed ha voluto immortalare il tutto in un post via social.

La Pellegrini, però, non dimentica i suoi fan neppure in vacanza ed ha voluto regalare uno scatto davvero intrigante sotto la doccia che li ha mandati letteralmente in delirio. La “Divina” conosce molto bene i gusti dei propri follower e per l’occasione ha regalato uno scatto tanto singolare quanto capace di accendere la passione e l’immaginazione di tutto il pubblico.

L’ex nuotatrice nella foto non si vede, o quantomeno non si vede tutto il suo corpo, ma da sotto la doccia si vede spuntare solo la sua gamba, proprio come se volesse invitare i suoi follower ad andare maliziosamente a sbirciare per poter vedere il resto. E nonostante la Pellegrini abbia mostrato solo una gamba, lo scatto è stato molto apprezzato dai fan che, oltre a inondarla di tanti like, nei commenti hanno sottolineato proprio la bellezza delle sue gambe, restandone conquistati come lo restavano per le sue imprese in vasca.