Milan, contro il Borussia Dortmund è ancora 0-0

Il Milan incamera un altro pareggio per 0-0, questa volta Dortmund contro il Borussia. Secondo punto per il Milan, ma i pareggi senza segnare dei rossoneri iniziano a preoccupare. Nonostante in campionato i rossoneri in Serie A facciano molta meno fatica ad andare in rete. Anche perché la vittoria del Newcastle contro il PSG costringe il Milan a guadagnare qualche punto dalla doppia sfida contro i parigini.

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli per il suo Milan sceglie un trio di centrocampo inedito. Assente Loftus-Cheek, il tecnico rossonero inserisce Musah e Pobega ai lati di Reijnders, inedito regista davanti alla difesa. Davanti ci sono Leão e Pulisic con Giroud. Dietro quartetto classico Calabria, Thiaw, Tomori e Theo, davanti a Maignan.

IL BORUSSIA DORTMUND FA POSSESSO, MILAN PERICOLOSO

Nel primo tempo i tedeschi gestiscono il ritmo della gara e dominano il Milan. I tedeschi riescono a isolare gli esterni, ma di fatto non impensieriscono mai Maignan. I rossoneri non riescono a tenere il possesso del pallone e non riesco e a sviluppare il proprio gioco. La squadra si affida alle accelerazioni di Leão e Pulisic, ma non riesce a sua volta, almeno sul giocato a creare particolari problemi.

La grande vera occasione arriva nel finale con Olivier Giroud. Sugli sviluppi di un angolo, il pallone torna al centro, Giroud e Theo sono in gioco da soli davanti a Kobel. Il centravanti francese controlla e prova a tirare, ma male forse ostruito da Theo.

CORRIDA TRA BORUSSIA DORTMUND E MILAN

Nel secondo tempo, il Milan prende il controllo delle operazione, mentre la pressione del Borussia Dortmund cala. La squadra di Pioli trova subito un’occasione con il grande ex Pulisic, che tira troppo centralmente. Pioli inserisce Adli per Pobega, e sposta Reijnders. Il Milan diventa più ordinato nell’ attaccare e far girare il pallone, mentre il Borussia Dortmund coi cambi, progressivamente si sbilancia.

Il Milan crea con Leão e Theo ma non finalizza, spesso per una questione di centimetri.

Negli ultimi 15 minuti succede di tutto. Il Milan va vicino al gol con Chukwueze, il Borussia Dortmund entra più volte in area e nel recupero ci prova col subentrato Nmecha.

Attacchi che non producono reti e nonostante la partita “frizzante”, il match termina a reti inviolate.