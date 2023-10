Serie A, Napoli, Milan e Inter: un sabato vincente

È stato un sabato di grandi firme in Serie A: Napoli, Milan e Inter vincono le rispettive sfide contro Lecce, Lazio e Salernitana issandosi ai primi tre posti in classifica. Il trio che ha animato gli ultimi campionati attende ora il risultato di Atalanta-Juventus.

INTER, LA SERIE A ANCORA “IN MANO”

L’Inter riprende subito la sua corsa. Dopo lo stop nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo i nerazzurri vincono a domicilio all’Arechi di Salerno. La Salernitana regge poco più di una frazione, prima di cadere sotto i colpi di un Lautaro Martinez strepitoso. L’argentino firma quattro reti nella ripresa, da subentrato, un poker pazzesco visto che arriva partendo dalla panchina. Una gioia per l’Inter che tiene il passo del Milan vittorioso nel pomeriggio contro la Lazio. Tre punti che tengono i nerazzurri in testa alla Serie A. Non una prestazione scintillante, ma matura e segnata dal talento del singolo, in grado di trasformare ogni occasione a disposizione.

Lautaro così ristabilisce nella classifica cannonieri della Serie A, salendo a quota 9 reti in 7 giornate!

MILAN, MATURITÀ SUPERATA… LAZIO ANCORA RIMANDATA

Alle 18, a San Siro, il Milan supera la Lazio. 2-0. Anche per i rossoneri i tre punti arrivano solo nella ripresa con le reti di Pulisic e Okafor. Ma soprattutto arrivano con consapevolezza e autorità. Il Milan continua a vincere senza patemi. E la vittoria contro i biancocelesti vale anche più del bel successo di Cagliari. I rossoneri la sbloccano nella ripresa grazie a Leão che inventa prima per Pulisic e poi per Okafor, al secondo gol stagionale in Serie A dopo quello contro i sardi. Una prova di maturità per i rossoneri che hanno ritrovato velocemente la continuità “persa” nella serata nera del Derby.

La Lazio invece continua ad inciampare. Il successo nell’infrasettimanale col Torino è stato un fuoco di paglia. La formazione di Sarri crea poco e un difesa continua a subire troppo. Il tecnico toscano si giustifica imputando la sconfitta alle sole giocate di Leão, ma la Lazio è una squadra fragile. Sono solo 7 i punti in classifica e 4 i ko dall’inizio dell’anno.

LA SERIE A HA RITROVATO I CAMPIONI D’ITALIA?

Aurelio De Laurentiis l’aveva detto: il Napoli riparte da Bologna. Lo 0-0 della scorsa settimana contro i rossoblù aveva evidentemente piantato un seme che sta ora dando vita ad una rigogliosa pianta. Dopo il 4-1 casalingo all’Udinese, per la squadra di Rudi Garcia arriva anche lo 0-4 esterno contro il Lecce. Una vittoria tutt’altro che scontata in casa di una delle migliori formazioni di questo avvio di campionato. Gli azzurri non faticano a sbloccare il risultato, dominano il gioco e gestiscono la gara a piacimento.

Nemmeno la panchina iniziale e il malumore, ancora evidente, di Victor Osimhen bloccano il Napoli. La Serie A forse ha ritrovato i suoi Campioni in carica, così come aveva annunciato Kvicha Kvaratskhelia dopo la vittoria contro i friulani.