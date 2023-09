Milan-Lazio, esame di maturità per due

Pochi giorni dopo aver trovato due vittorie importanti, Milan e Lazio si ritrovano una contro l’altra. Per il Milan di Pioli si tratta di un esame di maturità, pochi giorni dopo aver raggiunto nuovamente l’Inter in testa. Anche per la Lazio di Maurizio Sarri si tratta di un esame per capire a che punto sia “la cura” della squadra biancoceleste.

MILAN, LAZIO OSTACOLO PERICOLOSO

Per Pioli e la sua squadra, la sfida contro i biancocelesti è un momento importante. Battere la Lazio per un Milan che vuole stare incollato all’Inter significherebbe dimostrare di avere la forza per stare con l’Inter. Per il tecnico, ex della sfida, infatti è presto anche per dire che la gara sia decisiva in qualche modo: “È presto per dire che sia uno scontro diretto. Domani è un passetto verso l’alto“.

Intanto, in vista della lotta scudetto, il tecnico rossonero prova a scaricare le pressioni. Pioli, incalzato su un pronostico scudetto, ha detto di vedere nella Juventus la favorita per il titolo. L’assenza di impegni europei per la Vecchia Signora favorirà la squadra di Massimiliano Allegri nella corsa allo scudetto.

LAZIO, ALLA RICERCA DELLA CONTINUITÀ

Dall’altra parte, la Lazio di Sarri arriva a San Siro al cospetto del Milan alla ricerca di risposte. La squadra del tecnico toscano ha vinto due gare in questo avvio, una delle quali al Maradona. Ecco perché la speranza dei tifosi è che i biancocelesti ripetano le grandi gesta della vittoria sui Campioni d’Italia. Tuttavia, la continuità di rendimento e di prestazioni è stato il grande problema dei biancocelesti in queste prime gare.

All’interno delle gare stesse, la Lazio ha faticato ad essere costante. La gara contro il Napoli è stato un unicum e la vittoria col Torino, per quanto ottima dal punto di vista del morale, non ha dato particolari risposte sulla fluidità del gioco. Ecco perché la Lazio, come il Milan seppur in maniera diversa, è chiamata a dare risposte convincenti per rimettersi pienamente in corsa per l’Europa che conta.