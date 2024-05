Marquez disperato: ha accettato l’offerta al ribasso

Marc Marquez sembra voler accettare anche un’offerta a ribasso pur di restare competitivo in vista della prossima stagione

Il campione spagnolo, Marc Marquez, è già proiettato al 2025 e sta cercando di trovare una sistemazione tecnicamente eccellente, per giocarsi fino in fondo il titolo mondiale. Dal punto di vista economico sembra non tirare una bella aria.

La MotoGP tornerà in pista il prossimo week end con il Gran Premio di Francia, a Le Mans. L’attesa è altissima per vedere se Marquez riuscirà a dar seguito all’ottima prestazione mostrata a Jerez. Sulla pista di casa il #93 è apparso piuttosto in palla, andando a centrare un secondo posto la domenica, dopo aver centrato la pole il sabato ed essere caduto mentre era in testa nella Sprint Race. La Ducati ora sembra calzargli meglio e dopo 4 appuntamenti il feeling con la GP23 sta crescendo a vista d’occhio. L’obiettivo di Marquez non è però semplicemente quello di tornare sul podio, ma quello di essere realmente competitivo per la vittoria del titolo mondiale.

A questo punto della stagione le porte sono ancora tutte aperte, certo è che il doppio zero di Portimao e Austin pesa e anche molto. Martin davanti cammina forte e anche Bagnaia si è rimesso sulla buona strada a Jerez. Per arrivare al loro livello serve una continuità che il fenomeno di Cervera ancora non ha ma sta trovando. La speranza per l’otto volte iridato è che alla fine si apra per lui una chance di salire sulla Ducati ufficiale nel 2025. Lì si che avrebbe tutte le carte in tavola per giocarsi il nono titolo mondiale.

Marc Marquez, salgono le sue quotazioni in chiave Ducati Factory: c’è anche una motivazione economica

Fino a qualche settimana fa sembrava assai improbabile ipotizzare Marquez sulla Ducati Factory nel 2025. I vertici di Borgo Panigale non gradivano la confusione che un campione come lui poteva generare al fianco di Pecco Bagnaia e soprattutto nutrivano dei dubbi sull’effettiva adattabilità del #93 alla loro moto.

Ora con il passare dei Gran Premi sembra che questi dubbi stiano venendo un po’ meno e che stiano lasciando spazio ad un Marquez molto competitivo. Martin e Bastianini sono sempre i favoriti per salire in sella alla GP25, soprattutto il primo, attualmente leader della classifica iridata. Se dovesse conquistare il titolo in Pramac, le porte del Team Lenovo si aprirebbero automaticamente, ma in caso contrario Marquez potrebbe giocarsi le sue carte.

Come riportato dalla stampa spagnola, in favore dell’ex pilota della Honda c’è anche un aspetto economico. Marc sarebbe pronto a firmare un contratto al ribasso, praticamente con pretese dimezzate rispetto ai tempi d’oro. Un risparmio significativo che potrebbe portare ad una scelta clamorosa.