Duro colpo in Formula 1: annuncio shock sul licenziamento

C’è un addio che in Formula 1 fa ancora discutere, una situazione analizzata dai tifosi e dallo stesso pilota con grande amarezza

I retroscena di una separazione sono ora definiti dal pilota in questione, che ha raccontato dei problemi avuti nella scuderia e di come ora pensa a tornare in pista con ben altre motivazioni rispetto al passato.

Il campionato di F1 sta quasi volgendo al termine, servono solo alcuni dettagli per concluderlo al meglio. In testa si attende il titolo di Max Verstappen, dopo che la Red Bull ha conquistato quello dei costruttori, mentre la Ferrari ha l’obiettivo quanto meno di arrivare in seconda piazza.

Non si guarda solo in alto, ma anche a chi lotta nelle retrovie. C’è un pilota pronto a tornare, che ha raccontato i dettagli di un addio doloroso e vorrà dimenticare quanto prima. Quanto trapelato emerge con grande vigore, gli appassionati dei motori analizzano con scrupolo quanto accaduto con Daniel Ricciardo.

Ricciardo vuota il sacco sulla fine alla McLaren

È il pilota italo-australiano Daniel Ricciardo a raccontare cos’è successo nella scorsa stagione, messo alla porta dalla sua ex scuderia e nemmeno in serenità. La McLaren senza Ricciardo ha perso del potenziale, il pilota invece non aveva digerito la separazione avvenuta anche in maniera piuttosto brutta. Una sorta di trauma, che aveva portato anche a una decisione in particolare: l’ex Red Bull aveva pensato al ritiro.

Il 34enne era stato così scoraggiato dagli eventi, come raccontato al New York Times: “Il licenziamento subito dalla McLaren è stata un po’ una dura realtà, di certo non il modo migliore per concludere qualcosa. Alla fine, sentivo anche il bisogno di uscire e di allontanarmi un po’ dai motori, volevo ritrovare me stesso, nonché anche l’amore verso questo sport”. Parole nette per Ricciardo, che in seguito ha firmato con la Red Bull, diventandone tester e terzo pilota e con un ritorno in pista ormai imminente.

Ricciardo occuperà un posto in Alpha Tauri nelle ultime gare di F1, il 34enne riparte da una macchina che ha bisogno di fare punti. Anche per il team di Faenza la classifica piange, c’è bisogno subito di andare a segno e senza perdere grosso tempo. La lotta in basso vale tanti milioni di euro, fondamentali per la sopravvivenza delle scuderie e con Ricciardo si andrà sul sicuro: andando a punti e trovando piazzamenti importanti potrebbe davvero lasciare il segno anche in questo 2023.