Oriana Sabatini e le lacrime con Dybala: “A volte è davvero estenuante”

Oriana Sabatini, nel corso di un’intervista, ha rivelato un particolare episodio che vede protagonista anche Paulo Dybala

La Roma si prepara a blindare Paulo Dybala. I giallorossi, al momento tredicesimi in classifica a -6 dalla Juventus quarta, dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali provvederanno ad incontrare l’entourage dell’argentino. L’obiettivo è quello di gettare le basi della trattativa relative al rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 e spegnere le voci riguardanti una sua possibile partenza al termine dell’attuale stagione.

I rapporti tra le parti sono ottimi: salvo sorprese, l’ex Juventus rimarrà nella città Eterna insieme alla compagna Oriana Sabatini per diverso tempo ancora. Ma andiamo con ordine. Il 29enne nella sua prima annata in giallorosso, ha totalizzato 18 gol e 8 assist in 38 apparizioni complessive fornendo un contributo determinante nella cavalcata verso la finale di Europa League (poi persa per mano del Siviglia). Un bilancio che lo ha fatto finire nel mirino di diverse big straniere tra cui il Chelsea. Alla fine, però, ha prevalso la voglia di Dybala di restare alla corte del mister originario di Setubal e proseguire l’avventura nella Città Eterna.

In questo primo scorcio di stagione il classe 2003 ha invece rifilato una doppietta all’Empoli e firmato due assist nel corso della gara vinta domenica scorsa ai danni del Frosinone. Un bottino destinato a crescere nelle prossime settimane, anche perché l’attaccante può contare sul supporto incondizionato non soltanto dell’intera piazza romanista ma anche della sua fidanzata.

I due, come noto, sono legati dal punto di vista sentimentale dal 2018 e finora sono apparsi inseparabili. Tanti momenti indimenticabili condivisi tra serate romantiche, vacanze e trofei conquistati in campo ma, in questi anni, non sono nemmeno mancati quelli complicati.

Dybala e i momenti complicati con Oriana: le rivelazioni della showgirl

A rivelarne alcuni è stata la stessa compagna di Dybala, durante un’intervista rilasciata ad un programma televisivo argentino. La cantante e showgirl nell’occasione, come riportato da ‘Tuttosport’, ha svelato di avere un pessimo rapporto con il cibo e di essersi lasciata andare più volte a dei pianti liberatori vissuti con il fidanzato al suo fianco ed i propri amici.

“Ho iniziato con l’anoressia quando avevo 15 anni, poi ho avuto il disturbo da alimentazione incontrollata” le parole di Oriana Sabatini, che sta cercando di mettersi alle spalle il “binge eating”. Ovvero il “mangiare fino a quando non ti senti male, fino al punto di vomitare a volte”. Brutte esperienze, che la ragazza affronta potendo contare sul sostegno psicologico del fidanzato.