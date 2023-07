Decisione irrevocabile, nuova squadra per Dybala: la destinazione

Le big nostrane hanno paura per quello che potrebbe portare questo calciomercato. E’ assalto totale, possono partire.

Nell’ultima stagione il calcio italiano è tornato in auge a livello europeo, abbiamo assistito a ben tre squadre impegnate in finali europee, e nonostante siano arrivate tre sconfitte, l’interesse verso il nostro campionato è sempre alto.

Purtroppo la situazione finanziaria del calcio italiano non è florida come all’estero e tutte le nostre big rischiano di perdere i principali tasselli del proprio club. Abbiamo visto il Milan con Tonali e l’Inter con Brozovic, il Napoli perderà il coreano Kim e tutte le big italiane devono resistere all’assalto dei principali club europei.

Lo stesso vale ovviamente anche per le romane con Lazio e Roma che sono cresciute molto negli ultimi anni e ora c’è paura per le proprie stelle. Un sondaggio di Calciomercato.it ha parlato del momento del Chelsea, club che ha venduto molto in queste settimane e che sarebbe pronto a scatenarsi sul mercato. I Blues, con il nuovo tecnico Pochettino, guardano anche in Italia e necessitano di un centrocampista e un attaccante.

In una serie di alternative proposte dal sondaggio i tifosi italiani pensano che il Chelsea abbia l’obiettivo di puntare Sergej Milinkovic-Savic e Paulo Dybala, rispettivamente stelle di Lazio e Roma.

Chelsea scatenato, sarà pesca in Italia?

Il Chelsea ha bisogno necessariamente di quei due ruoli e Milinkovic e Dybala rappresentano anche due tra le migliori piste nel rapporto qualità-prezzo. Parliamo oggettivamente di talenti purissimi, qualità sia tecniche che fisiche indiscutibili. Sergej ha solo un anno di contratto, sicuramente non rinnoverà e la Lazio è praticamente costretta a cederlo. Lotito aspetta il miglior offerente e preferirebbe tra l’altro cederlo all’estero. L’opzione Chelsea è tutt’altro che da eliminare. Situazione ancora peggiore per quel che riguarda Dybala.

‘La Joya’ ha una clausola rescissoria da 12 milioni di euro, praticamente nulla per club come quelli di Premier League. Per questo in casa Roma si lavora ad un rinnovo con eliminazione della clausola immediata: non è facile, Pochettino potrebbe attirare il suo connazionale e un mega stipendio potrebbe ulteriormente complicare le cose.

Dybala sta bene a Roma, i tifosi lo adorano e già pensano alla nuova stagione con lui: va detto che ‘Londra chiama’ e ora tocca a Paulo vedere se rispondere o meno. Dopo Inter e Milan ora a tremare sono le romane. Il mercato è appena cominciato, saranno mesi molto lunghi per le italiane, dove la priorità è resistere agli assalti per i propri big.