Inter-Bologna: San Siro attende Thiago Motta

San Siro attende Thiago Motta. Un ricordo limpido, quello del campione del Triplete, che riaffiora ad ogni scontro. Il suo Bologna adesso sfida la capolista e lo fa da big. Attualmente sono solo tre i punti che separano i rossoblu dalla zona Europa. 10 in totale sono invece quelli maturati in un inizio stagione che conta una sola sbavatura, arrivata all’esordio contro il Milan. Da lì in poi nessun passo falso, se non qualche spreco di troppo. Sette i risultati utili di fila e quattro i clean sheet consecutivi per Skorupski.

Bologna, occhio agli infortuni

Numeri importanti, prova certa di costanza e della maturità raggiunta dal gruppo. Motivo per il quale la sfida all’Inter di Simone Inzaghi sarà un vero e proprio esame. Contro i nerazzurri, Thiago Motta deve fare però i conti con l’infermeria sold out. Oltre Posh e Lucumi preoccupa la tegola Kristiansen, il terzino rimarrà fermo ai box fino a fine mese per la lesione al retto femorale sinistro rimediato nel match contro l’Empoli.

Lautaro-Orsolini: sfida a suon di goal

La sfida sul campo si gioca su più fronti. Da un lato Lautaro, re indiscusso della classifica marcatori e alla ricerca della rete che lo porterebbe in doppia cifra già a ottobre; dall’altro Orsolini che non si fa intimorire dal poker messo a segno dal capitano dell’Inter a Salerno. Il 7 rossoblu, infatti, non è mica sazio dopo la tripletta di Empoli.

Insomma, Tre punti contesi per aggiudicarsi una sosta serena.