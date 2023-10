Kim Kardashian pazzesca: scoppia il reggiseno

Kim Kardashian ha un fisico pazzesco. Non è affatto una novità chiaramente, ma questa volta sembra aver davvero superato ogni limite sui social

Kim Kardashian è una delle donne più belle e famose al mondo. Il suo stile di vita l’ha resa praticamente un’icona della moda in tutto il globo, e ancora oggi a distanza di anni c’è chi la imita e la ammira in ogni suo gesto.

Lei, che della sua fama e della sua popolarità ne ha fatto una vera e propria ragione di vita, ultimamente sembra essersi data alla pazza gioia su Instagram. Una chiara testimonianza la si ha da una foto che ha postato di recente.

La bella modella da 364 milioni di follower ha sconvolto il pubblico con l’ennesimo post dal contenuto rovente. Il suo profilo per coloro che si appassionano di moda e bellezza è una vera e propria scuola di formazione.

Collaborazioni con i brand più in voga del momento, pose da top model e scatti dalla qualità sopraffina. Questi sono solo alcuni dei suoi ingredienti, grazie ai quali riesce ad ammaliare milioni di persone ogni giorno. Soffermarsi sulla sua vita privata potrebbe considerarsi quasi riduttivo, considerando che tutti la conoscono nel dettaglio.

Kim Kardashian sorprende tutti

In precedenza è stata la partner di Kanye West, salvo poi essersi lasciata più o meno nel 2022. La sua famiglia è composta da altre sorelle, con le quali ha fondato una serie televisiva divenuta a sua volta di grande successo. Si tratta infatti di uno show che racconta la loro vita nel dettaglio, con i vizi e le virtù delle persone che vivono nell’alta classe.

Il tutto naturalmente senza filtri o limitazioni varie. Per quanto concerne invece il suo profilo social, non sono poche le foto che hanno messo a dura prova la lucidità dei fan. Del resto con un fisico simile non potrebbe essere altrimenti.

Un selfie che sa quasi di amatorialità, per via della sua qualità “casereccia” (ma pur sempre al top) e soprattutto per l’outfit messo in mostra. Un reggiseno di modeste dimensioni, che non sembra essere comunque sufficiente per coprire le sue abbondanti misure. Il timore che possa “esplodere” non è un problema contemplato, per lei così come per chi la guarda.

Il “triangolo” luccicante di Gucci è risultato, per una volta, il componente meno significativo di una delle sue tante foto. Il pubblico ha preferito giustamente dare la priorità a ben altri dettagli. Inutile dire che la foto ha ricevuto enormi consensi.