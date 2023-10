“Noche de fiesta”: fan in delirio per Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e una notte speciale per la modella e showgirl, che lo diventa anche per tutti gli ammiratori: scatti pazzeschi

Il fascino e l’eleganza di Cecilia Rodriguez trovano sempre nuove conferme. E ormai si può ben dire, già da un po’, che siano diventati iconici esattamente come quelli della sorella Belen. Una coppia, quella argentina, capace di fare furore e dominare la scena con sensualità incontenibile.

Cecilia ha saputo ritagliarsi un proprio spazio di notorietà e pian piano iniziare a risplendere di luce propria, uscendo dal cono d’ombra della sorella. Oggi, la 33enne è una delle showgirl più apprezzate nonché una delle modelle maggiormente richieste a livello internazionale. Negli ultimi anni, ha incrementato il numero delle sue collaborazioni e adesso è una stella di prima grandezza ovunque vada.

Seguitissima e di tendenza anche sui social, con oltre 4 milioni e 700 mila followers, Cecilia aggiorna di continuo i suoi fan con post e stories sulla sua vita privata e professionale. Che spesso e volentieri si fondono, come in questi giorni. La ‘Chechu’ e il suo fidanzato, Ignazio Moser, si trovano infatti a Ibiza. Una pausa di piacere, per godersi ancora un po’ di sole e mare approfittando di un inizio di autunno ancora molto caldo, ma non soltanto.

Cecilia Rodriguez illumina la notte: solo intimo trasparente sotto la giacca, fisico bollente

La coppia ha infatti presenziato a una serata evento di Tezenis, debitamente pubblicizzata sui profili social di entrambi. Una ‘noche de fiesta’ come l’ha descritta Cecilia, in quella che lei considera come una vera e propria ‘famiglia’, dato che da tempo fa da testimonial al celebre marchio di abbigliamento intimo. In un contesto simile, naturalmente, la classe seducente l’ha fatta da padrona e tra tanto divertimento e ospiti di rilievo, la showgirl argentina si è mostrata al mondo con questo look da capogiro.

Elegantissima giacca e di sotto, una autentica meraviglia con collant trasparenti e maglietta altrettanto, svelando un intimo esplosivo e prorompente. La silhouette di Cecilia non può mai passare inosservata e non succede, infatti, neanche in questo caso. Il pubblico si esalta e la ricopre di like e complimenti entusiasti. La ‘Chechu’ lascia sempre il segno e accende la passione e la fantasia di tutti regalando sprazzi di fascino rovente.