Federica Nargi, intimo bombastico: trasparenza vietata ai minori

L’ex velina è impareggiabile nel suo ultimo esplosivo scatto: Federica Nargi ha mandato in tilt Instagram

Non è un mistero, il mondo dello spettacolo spesso e volentieri si dimentica molto presto di alcuni personaggi famosi. Non è il caso della splendida Federica Nargi, sulla cresta dell’onda da oltre quindici anni e tra le donne più desiderate nel mondo della televisione.

Nata il 5 febbraio 1990 a Roma, la Nargi ha esordito facendo la modella. In breve tempo, seppur giovanissima, ha ottenuto numerosi riscontri dai brandi di moda più famosi al mondo. La consacrazione è arrivata qualche anno dopo, nel 2008, quando ‘Striscia la Notizia’ la scelse come velina mora. Antonio Ricci, ideatore del tg satirico, non ebbe dubbi nell’affiancarla alla bionda Costanza Caracciolo.

E per quattro anni, nacque e si consolidò un’accoppiata a dir poco vincente anche ancora oggi viene vista come una delle più belle e gradite dello storico programma che ha da poco festeggiato il suo 35esimo anniversario. La carriera della Nargi si è successivamente spostata altrove. Non solo velina, showgirl e modella ma anche conduttrice.

Ha preso parte a diversi programmi e più recentemente ha co-condotto al fianco del trio comico della Gialappa’s Band lo la trasmissione ‘Gialappashow‘. Federica è una donna abbastanza riservata e della sua vita privata si sa relativamente poco. Per quel che concerne il lato sentimentale, è da considerare una mosca bianca nel panorama dello spettacolo.

Perché da oltre quattordici anni fa coppia fissa con quello che è stato il suo primo amore, il bomber ex Juventus e Milan Alessandro Matri. Un’unione davvero solida, i due sono ancora oggi complici ed innamoratissi. Pur non essendo sposati negli anni scorsi hanno avuto due splendide bambine: Beatrice e Sofia.

Intimo troppo piccante: così la Nargi è bollentissima

La Nargi è anche una strepitosa influencer: il web è tappezzato dei suoi contenuti che ormai spopolano sui social. Basti vedere come su Instagram sia stata in grado di costruire una solida fan base composta da oltre 4,2 milioni di followers.

Un successo strepitoso figlio delle foto davvero roventi che l’ex velina ama postare proprio su Instagram, come ha fatto a ripetizione quasi quotidiana durante gli ultimi mesi estivi. Un trend non solo non abbandonato ma anzi rafforzato: la Nargi nelle scorse ore si è mostrata in un’istantanea davvero troppo bollente, in intimo.

Un baby-doll nero, trasparente all’altezza del lato A, che ha sicuramente fatto la felicità dei suoi seguaci. A 33 anni la Nargi è di una bellezza abbagliante. La sua sensualità è sotto gli occhi di tutti come le curve esplosive che, ancora una volta, hanno mandato letteralmente in estasi il popolo del web.