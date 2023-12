Raggiunto Nadal: Sinner lo ha fatto davvero, che record

Jannik Sinner ha superato anche una vera e propria leggenda come Rafa Nadal: adesso il nativo di San Candido ha effettuato un importante record

Un 2023 che difficilmente potrà mettere da parte ed, allo stesso tempo, dimenticare. A dir poco impossibile visto che il 22enne si è tolto un bel po’ di soddisfazioni non da poco. In primis quella di far vincere, dopo 47 anni dall’ultima volta, la Coppa Davis all’Italia.

Adesso, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi visto che si è tolto anche lo “sfizio” di superare una leggenda come Rafa Nadal. Ed il motivo è fin troppo evidente: oramai sui social network non si sta parlando d’altro se non di questo avvenimento.

Sinner supera Nadal nella speciale classifica: di cosa si tratta?

Si, Jannik Sinner è l’uomo del momento. Non solo a livello italiano, ma nel resto del mondo. Allo stesso tempo, però, il tennista non ha alcuna intenzione di soffermarsi e guarda verso il prossimo obiettivo: ovvero quello di continuare a vincere e stupire in vista del prossimo anno. Un 2024 che, a quanto pare, si preannuncia a dir poco scoppiettante. In questo momento si sta godendo un periodo si sano e meritato relax dopo mesi molto impegnativi che lo hanno visto in buona parte del mondo.

Dopo aver ottenuto due Atp 500, l’atto conclusivo alle Finals di Torino, la conquista della Coppa Davis ed anche il primo titolo Master 1000 in estate a Toronto, l’altoatesino si è tolto la soddisfazione di battere i migliori colleghi del momento. Con delle prestazioni da urlo ed indimenticabili. Senza dimenticare anche quello di aver battuto un mostro sacro di questo sport come Novak Djokovic. Solamente il russo Mikhail Youzhny (2007), Rafael Nadal e Andy Murray (2008) avevano effettuato le stesse tappe effettuate ora da Sinner.

Non è finita qui visto che, nel 2011, ovvero l’anno in cui è stato sconfitto per la prima volta in vetta al ranking mondiale Atp, solamente sei tennisti erano riusciti nell’impresa di sconfiggerlo per ben due volte nella stessa stagione. Stiamo parlando di campioni come: Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Nick Kyrgios, Dominic Thiem e Daniil Medvedev. Inevitabile che, adesso, tutti gli occhi saranno puntati sul 22enne pronto ad infrangere nuovi record.

Nel mese di gennaio del prossimo anno, infatti, subito in campo per gli Australian Open. In quella occasione il serbo sicuramente vorrà togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Oltre al fatto che intende seriamente riscattarsi.