Coppa Italia, al via oggi gli ottavi: comincia Lazio-Genoa, domani Fiorentina-Parma

Il calcio non si ferma mai: oggi infatti cominciano gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/24. La Coppa Nazionale entra nella sua fase più calda ed interessante. Infatti a partire da oggi cominciano ad entrare in gioco anche le grandi, ovvero le prime 8 dello scorso campionato di Serie A.

IL CALENDARIO DELLA COPPA ITALIA

Da oggi fino alla settimana che anticipa il turno natalizio di Serie A, la Coppa Italia giocherò quattro delle otto sfide degli ottavi di finale. Un avvio piuttosto anticipato del turno in cui solitamente entrano in gioco le big del precedente torneo. Infatti, il calendario è stato modificato nelle scorse settimane per permettere lo spostamento della Supercoppa Italiana, nella nuova versione Final Four.

La Supercoppa che andrà di scena in Arabia Saudita, come quella spagnola, si svolgerà in forma di mini torneo con semifinale e finale con le prime due della passata Serie A e le finaliste della Coppa Italia.

Inizialmente prevista dal 4 all’8 gennaio 2024, la Supercoppa si giocherà sempre nel Paese mediorientale ma dal 21 al 25 gennaio. Questo ha imposto alla Lega Serie A, organizzatrice sia della Supercoppa che della Coppa Italia, un anticipo delle gare di Coppa Italia che comprendevano Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina. Si comincia dunque oggi con Lazio-Genoa e domani si proseguirà con Fiorentina-Parma.

IL TABELLONE

Questa prima parte di gare degli ottavi di finale terminerà il 19 e 20 gennaio con le gare: Napoli-Frosinone e Inter-Bologna. Le altre quattro sfide si giocheranno invece dal 2 al 4 gennaio. Intanto va segnalato che dalle sfide di oggi e domani verranno fuori i nomi delle prime partecipanti ai quarti di finale.

Dalla gara di oggi, Lazio-Genoa, verrà fuori il nome della squadra che sfiderà la vincente di Roma-Cremonese. Ci sarà dunque la possibilità che a livello di quarti di finale ci sia un Derby della Capitale.

Dal match di domani al Franchi, invece uscirà la squadra che nel turno successivo sfiderà la vincente di Inter-Bologna, sfida la cui vincitrice si saprà già a dicembre.

LAZIO-GENOA, IL PERCORSO IN COPPA ITALIA

Lazio e Genoa, dunque, apriranno oggi alle 21, gli ottavi di finale di Coppa Italia. Quello che comincia stasera, di fatto, è il quarto turno della 77^ edizione del torneo. Cominciata lo scorso 5 agosto con i 64imi di finale, la competizione ha attraversato tre turni, l’ultimo dei quali a inizio novembre per arrivare fino alle ultime sedici squadre rimaste in competizioni. otto di queste, come detto entrano nella corsa alla Coppa da questo turno.

Una di queste è la Lazio di Maurizio Sarri che si è guadagnata l’accesso direttamente a questo turno con il 2° posto della passata stagione in Serie A. In Coppa Italia, la Lazio vanta un’ottima tradizione avendo vinto il trofeo già 7 volte, l’ultima delle quali nel 2019 in finale contro l’Atalanta. Nella passata edizione la squadra di Sarri era stata eliminata all’altezza dei quarti di finale dalla Juventus, perdendo a Torino per 1-0.

Il Genoa invece è entrato nella competizioni in estate, al secondo turno quello dei 32imi. Lo scorso 11 agosto, i rossoblù hanno vinto la sfida dei secondo turno contro il Modena con un rocambolesco 4-3. Lo scorso 1° novembre invece nei sedicesimi di finale, la squadra di Alberto Gilardino ha vinto 2-1 contro la Reggiana ai supplementari.