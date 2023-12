Alonso con Verstappen, dream team da sogno: annuncio bomba

Si è conclusa un’altra annata trionfale per Max Verstappen. Il pilota Red Bull vuole continuare a stupire e potrebbe farlo con un compagno di squadra d’eccezione

Tutto come previsto verrebbe da dire. Anche il 2023 della Formula 1 è andato in archivio con la doppietta Verstappen-Red Bull nei Mondiali piloti e costruttori.

Mai, nella storia recente della F1, si era visto un dominio simile da parte di un pilota e della sua squadra, capace di trionfare in tutti i GP dell’annata ad eccezione di quello di Singapore, vinto da Carlos Sainz su Ferrari. E non è finita qui. Tutto, infatti, lascia presagire che la supremazia della Red Bull possa durare anche nelle annate avvenire.

Emblematica una recente dichiarazione a riguardo di Lewis Hamilton che già si è detto certo di quello che sarà l’esito del prossimo Mondiale. A Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin non resta dunque che migliorare le monoposto quantomeno per provare a infastidire un Verstappen mai pago di vittorie e motivatissimo a imprimere, ulteriormente, il suo nome nella storia della Formula 1.

Verstappen, annuncio clamoroso: coinvolto anche Alonso

Chissà che Max non possa farlo anche altrove, in altre competizioni del Motorsport mondiale. L’olandese è legato alla Red Bull da un super contratto in scadenza nel 2028 con ingaggio che andrà a salire nelle prossime stagione. Tuttavia, non ha mai escluso la possibilità, in futuro, di gareggiare altrove.

Al momento, al di là della Formula 1, Verstappen è molto attivo negli E-Sport, ambito dove ha fondato il team RedLine che gareggia negli eventi di ESL, uno dei più grandi organizzatori del settore.

In passate interviste, Max non ha nascosto il desiderio di misurarsi in pista con altre Auto. Ora lo ha ribadito ulteriormente in occasione dell’Honda Thanks Day a Motegi, la festa di fine anno del costruttore nipponico. In particolare, il sogno del campionissimo olandese è quello di gareggiare in futuro nella gara simbolo del Motorsport mondiale ovvero la 24 Ore di Le Mans.

“Sogno di gareggiare a Le Mans – si legge nelle dichiarazioni riprese da Eurosport – c’è un’atmosfera fantastica, gli spettatori in tribuna, si guida di notte, l’alba al volante.” Qualora il suo desiderio dovesse realizzarsi, Verstappen vorrebbe con sé, come compagno di team, Fernando Alonso, collega che a Le Mans ha già corso in passato.Lo stesso Max ha svelato un interessante retroscena a riguardo: “Ne ho parlato con lui e ha ammesso che vorrebbe correrla nuovamente con me. Potrebbe essere qualcosa di fantastico.”

Un sogno quello di correre a Le Mans che Verstappen condivide con Valentino Rossi. L’ex campione di MotoGP è già sulla buona strada. Anche il prossimo anno, Vale correrà nel WEC e ha già testato una LMP2 in Bahrain. Il traguardo potrebbe essere davvero vicino per lui.