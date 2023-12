Colpo di scena Marquez: nuova squadra per lo spagnolo

Marc Marquez ha movimentato il mercato piloti in vista della prossima stagione. Il passaggio dalla Honda al team Gresini fa ancora discutere

C’è grande attesa tra gli appassionati di MotoGP per il prossimo mondiale piloti che avrà inizio il 10 marzo prossimo sul circuito di Losail in Qatar. Per la prima volta dopo oltre dieci anni vedremo Marc Marquez in sella a una moto diversa dalla Honda: il sei volte campione del mondo della classe regina ha infatti scelto di legarsi al team Gresini, una delle squadre satelliti della Ducati.

Un trasferimento dovuto al desiderio smisurato del fuoriclasse di Cervera di tornare a competere per il titolo iridato e in questo momento la Ducati è la moto che offre le maggiori garanzie da questo punto di vista.

A distanza di due mesi dall’annuncio dell’accordo tra Marquez e il team Gresini emergono curiosi e interessanti retroscena: secondo quanto riportato dal sito ‘elnacional.cat’, sulle tracce del sei volte campione del mondo c’erano altre due scuderie che avrebbero fatto carte false per ingaggiare il fuoriclasse di Cervera.

Una era KTM, che avrebbe potuto garantire a Marquez una moto competitiva, l’altra era la ‘nostra’ Aprilia. Il team di Noale avrebbe formulato una ricca offerta che l’ex rivale di Valentino Rossi ha però rifiutato. Il motivo è legato alla durata del contratto: i due suddetti team proponevano un accordo pluriennale, opzione non gradita al pilota spagnolo.

Marquez, altra sorpresa in vista: il campione spagnolo è di nuovo sul mercato

Marquez infatti ha spinto molto per stipulare con il team Gresini un contratto annuale, così da avere le mani libere in vista del 2025. Anche perché tra dodici mesi non sarà lui il solo tra i piloti a mettersi sul mercato. In sostanza tutti i maggiori interpreti della MotoGP, tra cui il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, saranno svincolati e liberi di firmare con altre scuderie.

In realtà è praticamente certo che molti di loro firmeranno i rinnovi di contratto nel corso della prossima stagione, ma non v’è dubbio che per il 2025 Marquez potrebbe avere a disposizione un ventaglio di possibilità molto più ampio.

Ma ora non c’è tempo per guardare a un futuro ancora lontano: nel 2024 il fuoriclasse spagnolo, disponendo di una moto all’altezza, dovrà dimostrare di essere ancora il grande campione che tifosi e appassionati hanno ammirato nel corso degli anni. Che sia un solo anno di contratto non ha importanza: Marquez pensa solo a tornare in lotta per il titolo mondiale.