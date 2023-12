F1, scambio tra piloti: Alonso cambia scuderia

Il mercato piloti non dorme mai. Sia all’interno che all’esterno del Circus della Formula 1 si rincorrono le voci su clamorosi cambi di guida

Un ambiente in continuo fermento, in cui novità e cambiamenti sono dietro l’angolo. Il mercato piloti della Formula 1 è dinamico e in continua evoluzione, tanto che a soli tre mesi dall’inizio del prossimo campionato del mondo non mancano le incertezze sulle guide di molte scuderie.

Uno di questi punti interrogativi coinvolge direttamente un ex campione del mondo che a quarantadue anni compiuti è ancora animato da ambizioni importanti e che non ha la minima intenzione di appendere il casco al chiodo. Parliamo di Fernando Alonso, il fuoriclasse di Oviedo protagonista di una straordinaria prima parte di 2023 alla guida dell’Aston Martin.

Con la vettura britannica il due volte campione del mondo è salito sul podio in ben otto occasioni, chiudendo la stagione al quarto posto nella classifica piloti. Una vera e propria rinascita da parte di ‘Don Fernando‘ che ha visto riaccendersi intorno a sé, grazie a questi risultati più che lusinghieri, l’interesse nei suoi confronti di quasi tutte le scuderie di vertice.

Durante una recente intervista concessa al quotidiano ‘Mundo Deportivo’ l’ex campione brasiliano degli anni settanta, Emerson Fittipaldi, ha espresso parole di elogio nei confronti di Alonso sottolineandone lo splendido ritorno ai livelli toccati alcune stagioni fa. Le parole dell’ex campione della McLaren hanno aperto le porte a un clamoroso trasferimento del pilota di Oviedo, proprio nel team che da tre anni domina in lungo e in largo.

Formula 1, Alonso cambia scuderia: la nuova destinazione lascia tutti a bocca aperta

“Alonso in questo momento si trova in una splendida condizione fisica e mentale – ha dichiarato Fittipaldi al Mundo Deportivo -. Secondo me se andasse in Red Bull dimostrerebbe di essere veloce come Verstappen“. Dichiarazioni roboanti che a quanto pare hanno trovato una prima timida conferma negli ambienti del Circus mondiale.

I manager della Red Bull, non del tutto convinti della conferma di Sergio Perez per la prossima stagione, starebbero pensando di proporre all’Aston Martin uno scambio con Alonso.

Lo spagnolo a Milton Keynes e il messicano all’Aston Martin, un’ipotesi caldeggiata proprio dai vertici del team anglo-austriaco che vedono di buon occhio una super coppia formata dal quarantaduenne spagnolo e da Verstappen.

Il tempo però stringe, all’inizio del mondiale 2024 mancano appena tre mesi e una decisione del genere va presa a breve giro di posta. Inutile sottolineare quanto Alonso gradirebbe un eventuale passaggio alla Red Bull. I prossimi giorni saranno decisivi.