Ferrari, (semi)rivoluzione: già scelta la coppia di piloti

Grandi movimenti in casa Ferrari in vista delle prossime stagioni. La coppia di piloti del Cavallino sarà ben presto diversa da quella attuale

È molto probabile che il mondiale di Formula 1 del 2024 si snodi sulla stessa falsariga di quello appena trascorso, con la conferma dell’egemonia di Max Verstappen e della sia Red Bull. Fin troppo ampio è il divario tra la scuderia di Milton Keynes e le rivali da poter essere colmano in una sola stagione.

L’obiettivo più concreto e realistico che team come Mercedes, McLaren e soprattutto Ferrari possono centrare è un graduale riavvicinamento alle prestazioni in gara della vettura campione del mondo in carica. Da qui nasce la necessità, soprattutto da parte di Maranello, di realizzare un progetto di sviluppo più ampio e a medio/lungo termine.

Anche per ciò che riguarda la coppia di piloti con cui la Ferrari lancerà l’assalto al titolo iridato nei prossimi anni sono in programma importanti novità. A marzo del 2024 alla guida delle due Rosse vedremo ancora Leclerc e Sainz, ma per il 2025 è previsto la tanto attesa e in parte prevista svolta.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i vertici di Maranello avrebbero già deciso di rinnovare il contratto ad entrambi i piloti, ma con una significativa e sostanziale differenza: Leclerc firmerà a breve (questione di giorni) un prolungamento corposo fino al 2027 o al 2028, mentre a Sainz verrebbe proposto di rimanere per una sola stagione in più.

Ferrari, scelta la coppia di piloti del futuro: i tifosi restano senza parole

Le dichiarazioni del presidente della Ferrari, John Elkann, non erano un depistaggio come ipotizzato da qualche addetto ai lavori ma riflettono uno scenario ben preciso, che prevede nel 2025 l’arrivo di un altro pilota destinato a fare coppia con Leclerc. Il nome del prescelto circola da tempo nell’ambiente della Formula 1 ed è quello del miglior talento in circolazione, Lando Norris.

La giovane stella della McLaren morde il freno e da qualche mese scapita per poter approdare in una scuderia che possa offrirgli al possibilità di competere per il titolo mondiale. La Ferrari si è mossa bene e con anticipo e nonostante una concorrenza molto agguerrita, Red Bull e soprattutto Mercedes in primis, ha ottime chance di spuntarla.

Nei prossimi mesi il management di Maranello proverà a chiudere il cerchio, prima con la firma dei rinnovi di Leclerc e Sainz e successivamente con la definizione dell’accordo che preveda lo sbarco di Norris a Maranello nel 2025.