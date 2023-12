Newcastle-Milan 1-2: i rossoneri ribaltano la gara ma vanno in Europa League

Ha fatto tutto il possibile stasera il Milan, questa sera, contro il Newcastle ma non proseguirà l’avventura in Champions League. I rossoneri sono stati beffati dal pareggio 1-1 del PSG col Dortmund. Per effetto del risultato in Germania, la vittoria del Milan 1-2 in Inghilterra serve solamente a portare il Diavolo in Europa League.

Ora i rossoneri attendono di sapere dal sorteggio l’avversario nel playoff di Europa League. L’avversaria sarà una delle seconde classificate dei gironi di Europa League, che finiranno domani.

LE SCELTE DI PIOLI

Il Milan anti Newcastle scelto da Pioli ritrova Leão dal primo minuto. In porta c’è Maignan; in difesa Calabria, Tomori, ancora Theo centrale e Florenzi a sinistra. Centrocampo con Reijnders, Loftus-Cheek e Musah. Tridente titolare con il portoghese appunto, Giroud e Pulisic.

PRIMO TEMPO: SOLO NEWCASTLE, MILAN ASSENTE

L’avvio di gara è tutto del Newcastle, il Milan subisce la tensione. La squadra di Eddie Howe sembra indiavolata. Al 20′ la prima occasione con Almiron che servito in area a porta sguarnita, trova l’opposizione miracolosa di Tomori. Gli uomini di Pioli non resistono e capitolano poco dopo la mezz’ora. Il Newcastle scambia bene al limite, libera Joelinton al tiro: il brasiliano scarica un destro di rara potenza e precisione dal limite, leggermente spostato sulla destra, col pallone che si insacca sotto l’incrocio dall’altra parte. Newcastle avanti sul Milan.

Nel finale di primo tempo non succede molto altro.

PIOLI RILANCIA IL MILAN E RIBALTA OL NEWCASTLE

L’avvio di ripresa non regala particolari emozioni, ma il Milan appare diverso. Dopo un quarto d’ora, puntuale arriva il pareggio. Leão riceve a sinistra, mette al centro, su un rimpallo la palla finisce a Giroud che ha la lucidità di non tirare e servire Pulisic solo e con la porta vuota davanti: pareggio dei rossoneri.

La partita esplode letteralmente. Azioni di rimessa da una parte e dall’altra. Pioli inserisce Jovic, mentre Howe prova ad aumentare la forza fisica della sua squadra. Ad andare più vicino al gol è prima il Newcastle con Guimaraes liberato dal limite che conclude a giro, ma trova un magnifico Maignan che alza il pallone verso la traversa. Il Milan risponde lanciando Leão, su un errore del Newcastle, ma solo davanti a Dubravka il numero 10 prende il palo. È il preludio al gol, che arriva puntuale all’84°. Okafor e Chukwueze, appena entrati, ripartono velocissimi scambiano e liberano proprio il nigeriano che col sinistro trafigge il Newcastle, Milan avanti. Il finale è solo una corrida che vede il Newcastle affannarsi senza preoccupare Maignan e Tomori beccare un altro palo. Finisce 1-2, Newcastle eliminato da tutta l’Europa, Diavolo in Europa League nonostante gli 8 punti come il PSG. A fare la differenza è il ko del Parco dei Principi.