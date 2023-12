Milan, Pioli fiducia nella sua squadra verso la gara col Newcastle

Serata decisiva in Champions League per il Milan di Stefano Pioli. La formazione rossonera cerca la vittoria in Inghilterra contro il Newcastle per sperare nella qualificazione. Il passaggio agli ottavi però, come noto, non dipende più solo dal Milan.

LA SITUAZIONE DEL MILAN NEL GIRONE

Il Diavolo deve vincere e sperare che il Borussia Dortmund batta, in casa, il PSG. Un incastro non semplice, ma comunque vivo. Una vittoria del Milan e una contemporanea vittoria dei francesi significherebbe Europa League, ma comunque il continuo del percorso europeo. Un pari in Inghilterra, invece, condannerebbe il Milan a rimanere completamente fuori dall’Europa, poiché essendo 5 punti pari col Newcastle, varrebbe la differenza reti dei Magpies. Insomma, Pioli deve vincere e sperare.

PIOLI FIDUCIOSO

Stefano Pioli ieri si è presentato nella consueta conferenza pre partita molto sereno. Il tecnico parmigiano si è detto fiducioso che la sua squadra darò tutto per andare oltre l’ostacolo e stare a vedere cosa farà il PSG. Il mister del 19° scudetto rossonero ha parlato così della mentalità con cui la sua squadra arriva al match del St James’ Park: “Abbiamo un solo obiettivo, quello di vincere e so che la squadra farà di tutto per questo primo vero bivio della stagione”.

MILAN, PIOLI IN BILICO?

Dalla partita di questa sera potrebbe dipendere molto del futuro dei rossoneri. Il primo obiettivo della stagione del Milan era dichiaratamente il passaggio agli ottavi di finale della Champions League. L’eliminazione prematura, col rischio di non “retrocedere” nemmeno in Europa, rischia di essere particolarmente delicato per mister Pioli.

Il tecnico potrebbe saltare in caso di sconfitta e uscita dalla massima competizione. Nemmeno una eventuale protezione di Ibrahimovic, fresco di ritorno in rossonero, sembra garantire la permanenza del tecnico al Milan. I due hanno un grande rapporto, ma un addio così precoce alla Champions League, sarebbe un danno troppo grande per la crescita di questo Milan.