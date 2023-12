Il sostituto di Guardiola risponde alle voci: c’è posto in Serie A

Il complicato inizio di stagione che sta vivendo il Manchester City ha per la prima volta messo in discussione l’operato di Pep Guardiola dal suo arrivo ai Citizens. Il quarto posto in classifica in Premier League non soddisfa una piazza oramai assetata di vittorie, così come la proprietà stessa, che avrebbe iniziato a guardarsi intorno valutando qualche profilo col quale andare a sostituire Guardiola.

Non è dunque un caso che nel corso di questi giorni tanti nomi sarebbero stati accostati alla panchina del Manchester City, ma l’impressione è che uno solo accomuni volontà di società e piazza.

Il diretto interessato, lusingato, è uscito allo scoperto parlando della possibilità di sostituire Guardiola al Manchester City, non chiudendo però anche ad altre opportunità, come ad esempio la Serie A.

Manchester City, Guardiola esonerato? Parla il sostituto

Per la prima volta dal 2016 Guardiola è in discussione. L’altalenante rendimento del Manchester City, almeno in campionato, in questa stagione non convince tifosi e proprietà, che dopo tutto questo tempo starebbe seriamente iniziando a pensare ad un post Pep.

A fronte di questo, con diligenza e discrezione, i Citizens starebbero valutando diversi profili intriganti per la panchina, ma quello che più metterebbe d’accordo tutti è un prodotto interno del City Group. Stando alle ultime notizie, infatti, per sostituire Guardiola il Manchester City avrebbe messo gli occhi su Michel, l’allenatore della favola Girona, membra per l’appunto del fondo sportivo dei proprietari dei Citizens.

Un’indiscrezione, più che interesse, che darebbe sicuramente valore al lavoro svolto fino ad adesso dall’allenatore dei catalani, che però sembrerebbe essere molto deciso in merito al suo futuro. Intervistato da diario Marca, infatti, Michel ha detto di voler raggiungere in questa stagione risultati storici alla guida del Girona, chiudendo difatti ad una “promozione” al Manchester City almeno per questo campionato. Nessuno esclude, dunque, che nella prossima stagione possa esserci questo passaggio di consegne fra Guardiola e Michel, che a quanto pare sarebbe comunque sempre molto attento anche ad altre opportunità.

Non solo City: per Michel c’è posto anche in Serie A

A partire dalla prossima stagione il Manchester City potrebbe rappresentare il futuro di Michel, per il quale potrebbero comunque aprirsi scenari interessanti anche in Serie A.

Considerato l’ottimo lavoro che sta facendo alla guida del Girona, infatti, Milan e Napoli potrebbero inserirsi nella lista delle possibili pretendenti di Michel, considerato il fatto che entrambe le compagini italiane nella prossima stagione cambieranno in panchina.

Michel non pensa al futuro: è concentrato solo sul Girona

Nonostante l’interesse di alcuni dei migliori club al mondo, Michel ad oggi è concentrato solo ed unicamente sul suo presente, il Girona. A diario Marca, infatti, l’allenatore madrileno ha detto: “Attualmente non penso ad altro che godermi il momento, poi al futuro ci penserò più avanti. Stiamo scrivendo la storia, e questo è frutto anche del morale altissimo che c’è da noi. Il mio sogno, oltre che obiettivo, è quello di scrivere la storia col Girona, e ci stiamo riuscendo“.