Camila Giorgi, vacanze piccanti: selfie con scollatura in vista

Ultimi barlumi di vacanza per la tennista marchigiana Camila Giorgi. Il selfie piccante manda tutti in visibilio

I sostenitori di Camila Giorgi hanno trattenuto il fiato per giorni. Il fatto che la scadenza fosse ormai prossima, ma che lei non si fosse fatta ancora viva, aveva fatto presagire loro il peggio. E invece, per fortuna, tutto è bene quel che finisce bene. Che spavento, però.

Il timore che è aleggiato sui tifosi di Camila Giorgi era che la loro beniamina fosse ancora ko. La tennista marchigiana, lo ricordiamo, è ferma dallo scorso mese di settembre. Aveva raggiunto il terzo turno al Wta di Guadalajara, salvo poi soccombere sotto i colpi di Mayar Sherif. Dopodiché, non è più scesa in campo per via di un infortunio al piede che ha compromesso, di fatto, la parte finale di una stagione non troppo fortunata.

La vincitrice del Canada Open 2021 avrebbe dovuto dare man forte alle azzurre in occasione delle Finals della Billie Jean King Cup, come se non bastasse, ma per lo stesso motivo non è stata presente, come sperava invece il capitano Tathiana Garbin, alla trasferta di Siviglia. Fortuna che le sue compagne di Nazionale, pur in sua assenza, se la sono cavate egregiamente.

Camila Giorgi, le vacanze proseguono: selfie piccante

Sta di fatto, dicevamo, che la bella Camila ha fatto prendere un bello spavento ai suoi sostenitori. Alla vigilia della chiusura delle iscrizioni all’Australian Open, il nome della Giorgi non compariva ancora nell’elenco dei partecipanti. Da qui, appunto, il timore che non fosse ancora pronta a tornare in campo e che l’infortunio fosse più ostico di quanto sembrasse.

Nulla di tutto ciò, per fortuna. Seppur al fotofinish, la campionessa di Macerata si è regolarmente iscritta al primo Slam dell’anno, che si giocherà a Melbourne dal 14 al 28 gennaio prossimi. C’è ancora tempo, dunque, prima che sia ora di volare alla volta della terra dei canguri. E Camila sembra fermamente intenzionata a sfruttarlo nel migliore dei modi.

La tennista marchigiana è in vacanza – non è dato sapere di preciso dove, essendo lei un tipo piuttosto riservato sul fronte della sua vita privata – e, di tanto in tanto, ci delizia con qualche nuova fotografia.

Si trova in un posto caldo e soleggiato, motivo per il quale ne sta approfittando per indossare gli outfit minimal che tanto le piacciono. Come quello, appunto, che sfoggia nel selfie d’autore postato qualche ora fa su Instagram. Il top striminzito, che mette in evidenza il décolleté, unito a quegli shorts microscopici, era quanto di più sexy potesse indossare per godersi questi ultimi barlumi di “libertà” prima dell’inizio della stagione.