Formula 1, Leclerc meglio della Red Bull: il verdetto inconfutabile

Il Mondiale 2023 è andato in archivio con il trionfo della Red Bull di Max Verstappen. Il pilota olandese ha vinto 19 GP sui 22 disputati

La Red Bull di Max Verstappen non ha solo vinto il mondiale di Formula 1 di questo 2023. Quello del pilota olandese è stato un soliloquio, una lunga e trionfale passerella che nessuno è stato in grado di contrastare e che ha portato in dote al fenomeno di Hasselt il terzo titolo iridato consecutivo.

Gli avversari, o presunti tali, non hanno potuto fare altro che accontentarsi delle briciole, dunque di piazzamenti utili a completare il podio. Alle spalle di Verstappen abbiamo assistito spesso ad accesi duelli tra team molto vicini in termini di prestazioni: Mercedes, Ferrari, McLaren e in parte Aston Martin si sono date battaglia per le posizioni di rincalzo.

Per superarsi a vicenda i piloti delle suddette scuderie hanno dato vita in qualche occasione a duelli piuttosto accesi, conclusi con dei sorpassi che hanno emozionato i tifosi e gli appassionati delle quattro ruote. E proprio agli spettatori è stato chiesto di indicare quale sorpasso sia stato il più avvincente e spettacolare di tutti.

Il profilo X della Formula 1 ha pubblicato i risultati del voto popolare che hanno premiato la Ferrari di Charles Leclerc. Una parziale soddisfazione per il pilota monegasco che ha vissuto una stagione tutt’altro che esaltante e che a breve dovrebbe annunciare il rinnovo di contratto con Maranello.

Leclerc ha battuto la Red Bull: il risultato non lascia dubbi, tifosi al settimo cielo

All’ultimo giro del Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento della stagione, Leclerc ha strappato il secondo posto beffando la Red Bull di Sergio Perez proprio in extremis grazie a una manovra spettacolare e avvincente. Un successo del tutto parziale ed effimero, quello ottenuto dalla Rossa nei confronti della vettura anglo-austriaca, sufficiente però a scatenare l’entusiasmo dei tifosi. Leclerc ha battuto in questa speciale graduatoria colleghi e rivali del calibro di Fernando Alonso, dello stesso Perez e di Lando Norris.

I fan del Cavallino Rampante sperano che sia di buon auspicio in vista della prossima, imminente stagione: il 2 marzo è infatti in programma il primo gran premio del 2024 sul circuito del Bahrain.

Tra qualche settimana la Ferrari presenterà la vettura che scenderà in pista con l’obiettivo di ridurre il gap dalla Red Bull: Leclerc ha già fatto sapere di voler tornare a vincere qualche gara come due anni fa.