Guai in Formula 1, interviene la Ferrari: “È imbarazzante”

L’anno della Formula 1 è andato in archivio con una vicenda che ha scosso l’ambiente e compattato i team: la Ferrari è delusa

Quello della Formula 1 è un mondo che si divide in due. Da una parte la Red Bull e dall’altra le sue avversarie, almeno così è stato negli ultimi 24 mesi. Adesso però c’è una storia che ha compattato tutti, a partire dai concorrenti di Verstappen, e la Ferrari ha avuto un ruolo chiave.

Solo un capitolo della guerra in atto tra la FIA, quindi la Federazione mondiale diretta da Mohammed Ben Sulayem, e la FOM che organizza il mondiale. Visioni profondamente diverse, anche perché Bernie Ecclestone che sei anni fa ha di fatto venduto la F1 a Liberty Media in realtà non è mai sparito e fomenta.

Così da diversi mesi sono cominciati sospetti e dispetti che ora stavano per fare una vittima illustre. Perché la vicenda del presunto conflitto d’interessi che vedeva protagonisti il team principal Mercedes, Toto Wolff, e sua moglie Susie (capo della F1 Academy femminile) è ufficialmente chiusa. Ma gli strascichi che ha lasciato dietro continueranno anche per i prossimi mesi, nessuno ha dubbi su questo fatto.

Sarebbe superfluo immaginare che tutto sia solo partito dalle indiscrezioni di uan rivista, per quanto qualificata. Se la FIA ha deciso di metterci la faccia, salvo fare marcia indietro 24 ore dopo, è perché sperava di poter cogliere nel segno ed eliminare un pesce grosso. Ha sbagliato la mira però e così stata costretta ad ammettere che non c’erano le condizioni per andare avanti.

Guai in Formula 1, interviene la Ferrari: è la prima volta che tutti stanno dalla stessa parte

La vicenda non ha rovinato le feste della famiglia Wolff. Anzi, potenzialmente le ha rese ancora migliori perché adesso molti sono convinti che gli avvocati del manager austriaco intenteranno causa alla FIA e chiederanno un risarcimento con parecchi zero (secondo il Corriere dello Sport non meno di 100 milioni di dollari.

In ogni caso tutto è finito ancora prima di cominciare. Il merito non è solo della difesa strenua di Toto e della moglie, che non ci stava a passare per spia. Ma anche perché gli altri team in maniera compatta fin da subito hanno preso posizione difendendo Wolff e la sua reputazione. Un conto è la sana competizione in pista, ma qui il limite era stato passato e nessuno è rimasto zitto.

Lo ha confermato anche Frederic Vasseur durante la cena di Natale della Ferrari con la stampa specializzata. Ha spiegato che tutto è cominciato da un articolo, ma in questi casi se fai nomi e cognomi, descrivi circostanze e fatti, devi anche fare attenzione a quello che scrivi.

“Tutta questa storia è abbastanza imbarazzante per il nostro sport. Credo la FIA stata inappropriata. Anche perché tra il primo e il secondo comunicato sono trascorse 24 ore, avrebbero fatto meglio a sfruttarle per evitare di arrivare a conclusioni errate”.

Di buono però c’è avere dimostrato che i dieci team sono molto uniti e hanno agito come se fossero una sola entità, Non succede molto spesso, eppure anche Red Bull fin da subito si è schierata dalla parte di Wolff ed è la prima volta che succede. Un bel modo per concludere l’anno.