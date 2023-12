Addio alla Red Bull, Verstappen non vuole crederci

Addio alla Red Bull. Le ultime notizie che iniziano a circolare preoccupano Max Verstappen: gli ultimi aggiornamenti

Se non si tratta di una vera e propria rivoluzione allora poco ci manca. Fatto sta che nella “macchina perfetta” della Red Bull qualcosa potrebbe seriamente cambiare. Si parla di un addio che rischia di far storcere il naso al campione del mondo della Formula 1.

L’addio in questione potrebbe riguardare quello di Helmut Marko, una vera e propria icona della scuderia. La sua conferma è tutt’altro che scontata in vista della prossima stagione sportiva. Il suo addio, a quanto pare, potrebbe anche rappresentare un’ipotesi.

Non è affatto un mistero che, dietro ai successi impressionanti della Red Bull, ci sia anche il suo nome. Nonostante lavori dietro le quinte l’80enne dimostra ancora di saperci fare. Anche se il rischio che possa andarsene è sempre più alto.

Red Bull, Marko vicino all’addio? Le ultime

La Red Bull guarda al futuro. In particolar modo alla prossima stagione. Ovviamente Max Verstappen, punta di diamante del team, non si tocca per nessun motivo al mondo. In molti volevano “out” Sergio Perez che, nonostante la vittoria del team, ha deluso le aspettative. Nonostante questo, però, è arrivata la conferma dei vertici alti. Non dovrebbero esserci problemi né per Christian Horner e per Adrian Newey.

Quello che potrebbe cambiare, invece, è il futuro di Helmut Marko. Quest’ultimo ha precisato che il suo accordo sarà valido anche per il prossimo anno. Anche se, più di qualcuno, sta dubitando seriamente che il contratto possa essere rispettato. Altro che voci che arrivano dalla stampa: le clamorose indiscrezioni arrivano direttamente dal consigliere della nota scuderia. Tanto da rilasciare una intervista ai microfoni della rivista ‘Oe24’.

Quando gli è stato chiesto se continuerà a svolgere il suo ruolo la risposta non si è fatta attendere: “Se ne parlerà la prossima settimana“. Si parla di una possibile promozione di Horner che passerebbe da team principal Red Bull a boss generale di Red Bull e Alpha Tauri?. Marko ha commentato che ci sono diverse possibilità che il tutto possa andare in porto.

Questa la sua risposta: “Le decisioni non sono ancora state prese, anche per quanto riguarda il mio futuro, nonostante abbia un contratto sino a fine 2024″. Verstappen non accetterebbe mai un suo possibile addio: “E’ una questione complicata. Ovvio che ho degli obblighi nei confronti di Red Bull e Max. Fino a questo momento, però, non è stato deciso nulla“.