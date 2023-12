All-In Juventus: due giocatori e soldi per il grande colpo

By

Un’offerta davvero ghiotta pur di accontentare Allegri: colpo da sogno con lo scambio, la Juve si scatena a gennaio

Un secondo posto in Serie A più che meritato, dopo una corsa che sta proseguendo già da oltre tre mesi. Il rendimento della Juventus di Massimiliano Allegri sarà, con ogni probabilità, premiato nel mese di gennaio.

La sessione invernale di calciomercato è alle porte e appare una conseguenza più che logica che la dirigenza bianconera si dia da fare per mantenere sempre più competitiva la squadra a disposizione del tecnico toscano. Se in difesa il rendimento di Gatti e Bremer è eccellente, le novità potrebbero arrivare altrove. L’attacco presenta ancora due nodi non di poco conto da sciogliere: il rinnovo di Chiesa e l’eventuale partenza – difficilissima a gennaio – di Dusan Vlahovic.

Il focus era e rimane, in maniera prevedibile, sulla mediana. Numericamente parlando la Juventus è in deficit, mancano due pedine di un certo spessore ed in ottica turnover questo può diventare un peso difficile da sostenere per l’allenatore di Livorno. Ecco perchè Cristiano Giuntoli ha ormai ultimato un lungo elenco fatto da nomi di grande qualità che potrebbero molto presto vestire la maglia bianconera.

La strategia per il mese di gennaio è chiara e la proposta che l’ex dirigente del Napoli avrebbe già in mente potrebbe portare ad un sacrificio doppio: lo scambio due per uno è dietro l’angolo.

Doppia cessione per il gioiello: la Juve ci prova davvero

Sono di mesi fa le prime voci che hanno registrato un interesse davvero molto consistente della Juventus per Khèphren Thuram. Il figlio d’arte, protagonista con la maglia del Nizza, è il prototipo del centrocampista moderno richiesto da Allegri.

Non sarà però affatto semplice convincere la società rossonera a privarsi a stagione in corso di una delle sue stelle più luminose. Il 22enne di Reggio Emilia, considerato uno dei pilastri del futuro della nazionale francese, è sotto contratto fino al 2025 ed ha una valutazione molto elevata: non meno di 40 milioni di euro.

Per sopperire ad un esborso decisamente fuori portata per la società piemontese, secondo quanto viene riferito da ‘Juventus Mercato’ su ‘X’, sarebbe già stata costruita una prima grande offerta per convincere il Nizza a cedere immediatamente Khèphren Thuram.

Iling-Junior più Hans Nicolussi Caviglia, con il primo che non sembrerebbe troppo convinto di sbarcare in Francia nel mese di gennaio. Il club transalpino, dal canto suo, sembrerebbe pure favorevole alla doppia contropartita proposta. Manna e Giuntoli lavorano senza sosta, visto che Thuram – 12 presenze fino a questo momento – rappresenta la primissima scelta per rinforzare il centrocampo ad inizio 2024.