Annuncio Nadal, tutti spiazzati: fan senza parole

Rafael Nadal è attesissimo per il suo ritorno: gli appassionati di tennis sono rimasti colpiti dall’ultimo annuncio sullo spagnolo

Il ritorno in campo di Rafa Nadal terrà viva l’attenzione nella prossima stagione. Lo spagnolo è molto indietro nella classifica del ranking Atp ma non per questo ha intenzione di mollare in campo, anzi.

Il 2023 vissuto quasi interamente in infermeria ha privato il pubblico di un grande protagonista. Rafa Nadal ha giocato solamente quattro incontri nella stagione ormai concluso: lo spagnolo in salute poteva essere una variabile importante per lo spettacolo in campo.

Nadal sta recuperando dai ko, la sua preparazione procede e c’è grande attesa nel rivederlo in campo. Lo scopo dello spagnolo è di dimostrare al pubblico di non essere sul viale del tramonto. Rafa Nadal vuole ancora essere un protagonista in campo. L’ultimo annuncio conferma così le ambizioni dello spagnolo.

Nadal in campo, arriva la data attesa

Le conferme sul suo andamento e sul futuro in campo arrivano direttamente dall’allenatore Carlos Moya. I tifosi di Nadal hanno avuto così l’annuncio ufficiale sul suo percorso, la mossa decisa dal fenomeno iberico sarà molto utile sul piano strategico e su quello tecnico.

Il campione spagnolo intanto non rinuncerà agli open australiani, in programma per metà gennaio: la tappa di avvicinamento alla forma servirà per mostrare una maggiore convinzione per il futuro. Il vero obiettivo resta uno solo: Nadal sarà presente agli Atp di Barcellona.

Il tennista gareggerà nel circuito casalingo, e l’annuncio di Moya ha scatenato così i fan di Nadal. Il suo ritorno in campo a Barcellona è molto atteso, è stato per anni l’assoluto dominatore delle scene con undici trofei vinti, l’ultimo dei quali nel 2021. I tifosi sui social sottolineano come gli Atp di Barcellona siano il terreno perfetto per rivedere Rafa, un po’ per le vittorie ma anche per alcune sfide epiche dominate contro i più grandi avversari.

Nadal punta sull’aria di casa per rilanciare la sua carriera: la competizione a Barcellona si svolgerà dal 15 al 22 aprile e sarà un banco di prova importante dove potersi misurarsi. Rafa disputerà il torneo avendo già sulle gambe almeno altri tre mesi di preparazione e di gare sul circuito, lo spagnolo cercherà di migliorare i suoi piazzamenti. La sua posizione nel ranking è crollata: occupa il 668° posto tra i tennisti mondiali e non vuole chiudere di certo la sua carriera lottando sul fondo.