Addio Inter, Marotta ha deciso: saluta in prestito

Un calciatore di proprietà dell’Inter è destinato ad abbandonare la nave nerazzurra già nel calciomercato di gennaio: se ne va in prestito

L’Inter vuole dominare in Italia. La rosa è stata costruita per raggiungere questo scopo e conquistare il ventesimo Scudetto della storia del club nerazzurro. La squadra guidata da mister Simone Inzaghi è in grado potenzialmente di sconfiggere qualunque avversario in campionato, anche se in attacco manca qualcosa a livello di riserve.

Il punto di forza principale della ‘Beneamata’ è senza dubbio la triade di centrocampo composta da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Tre calciatori che dialogano a meraviglia fra di loro e col resto della truppa meneghina. È un reparto classificabile tra i più forti nel panorama calcistico europeo, mentre in Italia è il migliore per distacco.

Ad ogni modo, a prescindere da come terminerà la stagione in corso l’Inter dovrà fare i conti nuovamente con la situazione economico-finanziaria tutt’altro che florida. Di conseguenza, non è affatto da escludere che i lombardi cedano uno dei loro big nell’estate del 2024. E uno dei maggiori indiziati, in tal senso, è Nicolò Barella, che non ha sempre convinto a pieno sotto l’aspetto caratteriale.

I nerazzurri di base vorrebbero trattenere a Milano la mezz’ala sarda, ma se arrivasse una ricca offerta da 80-90 milioni di euro le strade potrebbero realmente dividersi. Ormai non esistono più i calciatori incedibili, soprattutto in Serie A. Di fronte a certe cifre è assai complicato rifiutare e andare avanti.

Rimanendo in tema cessioni, c’è un’altra pedina di proprietà del club milanese che invece potrebbe abbandonare la nave interista già nel calciomercato di gennaio. Si tratta di un centrocampista anche in questo caso, che non riesce a trovare spazio sotto la guida di Inzaghi.

Calciomercato Inter, addio già deciso: Agoumé via in prestito a gennaio

Quando si verificano scenari del genere è meglio fare le valigie e tentare la fortuna altrove, a maggior ragione se si è ancora molto giovani. Stiamo parlando di Lucien Agoumé, centrocampista francese classe 2002.

Il 9 febbraio Agoumé compirà 22 anni e in lui cresce sempre di più il desiderio di intraprendere una nuova avventura. Per l’atleta nato a Yaoundé è praticamente impossibile alzare l’asticella del minutaggio in questo momento, poiché all’Inter c’è davvero troppa concorrenza. Ecco che l’ex Spezia a breve potrebbe approdare in un altro contesto e attenzione alla Ligue 1.

Il ritorno in patria potrebbe rappresentare l’opzione ideale per il futuro calcistico di Agoumé, che in Italia non è mai riuscito ad imporsi più di tanto. Il destino appare segnato, il talento classe 2002 si prepara per vivere un’ulteriore esperienza lontano da Milano. Probabilmente in prestito.