Monza, Palladino: “Izzo e Pablo Marì disponibili per la Fiorentina”

Cinque giorni per rimediare al pasticcio di San Siro. Cinque giorni in cui in casa Monza, Palladino ha rimuginato sugli errori dei suoi ragazzi dopo il ko contro il Milan. È ora di rimboccarsi le maniche perché All’U-power Stadium arriva una Viola in forma smagliante che si Già è ritagliata un posto tra le candidate all’Europa.

Vero è però, che la Fiorentina è orfana dei suoi bomber. Italiano, infatti, dovrà fare a meno di Martinez Quarta, Nico Gonzalez e Bonaventura. Tutti fermi ai box tra influenza e fastidi muscolari.

Regali di Natale per Palladino

I regali di Natale, invece, arrivano in anticipo per Palladino. Sotto l’albero il tecnico dei brianzoli ritrova Izzo e Pablo Marì: “Abbiamo molte soluzioni in mezzo al campo, questa dei tre giocatori insieme può essere una soluzione ma ce ne sono altre. L’infermeria si è svuotata, hanno recuperato anche Izzo e Pablo Marì. Ho tutti i giocatori a disposizione, per domani ho tante soluzioni”.

Idea Carboni-Colpani: gli esperimenti del tecnico

Una volta ripristinata la retroguardia titolare, Palladino potrà pensare anche agli esperimenti che tanto gli piacciono pure in fase offensiva. L’idea del tandem Carboni-Colpani adesso inizia a stuzzicare anche il tecnico. Seppur la maglia da titolare per l’argentino al momento non appare come un’ipotesi quotata dato il fastidio muscolare avuto in settimana: “Valentin è forte, contro l’Inter è entrato molto bene. Purtroppo questa settimana ha avuto un piccolo fastidio al flessore, ma è già rientrato in gruppo e sta bene, quindi nessuna preoccupazione. Se continua a lavorare così avrà una grande futuro. Lui e Colpani possono giocare insieme, anche in base al modulo. Non è un problema”.

Fantasie natalizie per un riscatto sul campo che non vuole farsi attendere. Contro la Viola il Monza punta al bottino pieno per tornare immediatamente sulla via delle grandi ambizioni.