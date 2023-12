Juve choc: c’è lo sgambetto al Napoli

Non solo testa al campo e al campionato, nelle prossime settimane si scateneranno anche i duelli al tavolo delle trattative: pronto un grande sgarbo

Saranno settimane di duelli in campo e soprattutto fuori, al tavolo delle trattative. Come ogni anno il mese di gennaio sarà quello dedicato al mercato di riparazione con diversi club che cercheranno di sfoltire gli organici e altri che proveranno a puntellare le rose nei reparti mancanti. Tutte le big italiane sembrano pronte a qualche esborso viste le diverse emergenze che quasi tutte sono costrette ad affrontare, specialmente legate agli infortuni.

Se l‘Inter sembra intenzionata a ricercare un esterno destro in sostituzione di Cuadrado che dovrà operarsi per un problema al tendine d’Achille, sull’altra sponda del Naviglio il Milan ha una grande emergenza difensiva dovuta agli infortuni di Thiaw, Kalulu e Pellegrino e per questo dovrà per forza mettere a segno almeno un colpo per quel reparto.

La Juventus, invece, come risaputo, punta un centrocampista: a livello numerico e qualitativo la mediana bianconera deve essere integrata e tanti sono i nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli che è a caccia di un profilo internazionale, con fisicità e gamba da poter regalare a Massimiliano Allegri. Tra le varie ipotesi i nomi più caldi sono quelli di Philips del Manchester City, Hojbjerg del Tottenham e Thomas dell’Arsenal.

Juve choc: che sgambetto al Napoli

In realtà l’ex ds del Napoli sta guardando anche nel nostro campionato, specialmente verso Udine. Non è infatti un segreto che la Vecchia Signora sia attratta da Lazar Samardzic, il classe 2002 che sembrava essere ad un passo dall’Inter la scorsa estate, ma che poi è rimasto in Friuli. L’investimento rientrerebbe nei parametri societari e sicuramente verrà fatto un tentativo.

Ma i bianconeri potrebbero subire una doccia gelata. Oltre agli estimatori europei, il serbo ne ha anche uno molto particolare in Italia. E si tratta del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il presidente dei campioni d’Italia ha annunciato la cessione definitiva di Elmas al Lipsia per 25 milioni di euro e quindi sarebbe disposto a reinvestire quella cifra proprio sul talento di Cioffi. Sarebbe quindi un grande smacco per la Juventus se i partenopei riuscissero ad accaparrarsi uno dei migliori prospetti del nostro campionato. Visti anche i problemi con il rinnovo di Zielinski, Samardzic sembra l’elemento ideale per il centrocampo del Napoli. Ora la decisione spetta al giocatore: sarà lui a scegliere la sua prossima destinazione, l’Udinese ha già messo il cuore in pace: a gennaio o al massimo a giugno il 2002 lascerà il Friuli.