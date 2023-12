Scambio tre per uno: così la Juventus lo toglie all’Inter

Il derby d’Italia si sposta dal campo al mercato. E a quanto pare la Juventus potrebbe vincere un importante duello con l’Inter capolista

Il derby d’Italia non finisce mai. L’eterna rivalità tra l’Inter la Juventus si dipana su più livelli e in tutti i campi. Si parte dal terreno di gioco che vede in questo momento i nerazzurri avere la meglio, alla luce del primo posto in campionato con quattro punti di vantaggio sui bianconeri, per finire ai tavoli del calciomercato.

Un ambito questo in cui invece la Juve sembra in grado di prevalere sul club meneghino. Beppe Marotta e Cristiano Giuntoli sono infatti pronti a sfidarsi a colpi di mosse a sorpresa e veri e propri blitz su obiettivi comuni, giocatori capaci di attirare l’interesse di entrambe le società. Per uno in particolare i bianconeri potrebbero prevalere sui rivali di sempre.

Si tratta per ora, va sottolineato, di rumors e indiscrezioni che ad oggi però nessuno ha avuto la forza e il coraggio di smentire. E se è vero che le trattative più importanti si svolgono dietro le quinte, lontano da occhi indiscreti, il ds della Juventus Cristiano Giuntoli sarebbe sul punto di spuntarla sui suoi omologhi Marotta e Ausilio.

Il giocatore sul quale le due società hanno messo gli occhi è uno dei più quotati di tutto il campionato di Serie A, il ventiquattrenne trequartista del Monza Andrea Colpani che in questo primo segmento di stagione ha compiuto prodezze e giocate di altissimo livello. Gol e assist che hanno attirato l’attenzione di tanti club di prima fascia, compresi Inter e Juventus.

La Juventus brucia l’Inter per Colpani? Le mosse di Giuntoli spiazzano Marotta

Sul ventiquattrenne centrocampista bresciano è a quanto pare in netto vantaggio la Juventus. Per bruciare la concorrenza nerazzurra Giuntoli sarebbe pronto a prendere Colpani già a gennaio: per convincere un Adriano Galliani tutt’altro che disponibile a privarsi subito del gioiello biancorosso, il ds bianconero potrebbe mettere sul piatto della trattativa alcune intriganti contropartite tecniche.

Il Monza valuta Colpani qualcosa come venti milioni di euro, una cifra che la Juventus in questo momento non può permettersi. Nel tentativo di limare al ribasso l’esborso economico Giuntoli e Manna avrebbero intenzione di offrire ai brianzoli alcuni elementi di loro gradimento, da Fabio Miretti molto stimato sia da Galliani che da Palladino fino ai profili di Nicolussi Caviglia e Iling-Junior. Gennaio è dietro l’angolo, la trattativa può decollare da un momento all’altro.