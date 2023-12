Trattativa chiusa e annuncio, firma con la Ferrari

Adesso non ci sono più dubbi, la trattativa è da considerarsi chiusa con tanto di annuncio: arriva in Ferrari

La nota scuderia di Maranello ha ufficializzato una importante notizia. La firma è arrivata proprio nelle ultime ore. I tifosi della ‘Rossa’ non stavano aspettando altro se non il tanto ed atteso “nero su bianco”. James Calado ha rinnovato il proprio contratto con la Ferrari con un accordo pluriennale. Finalmente la notizia è ufficiale.

Il pilota britannico ha vinto la 24 Ore di Le Mans 2023 con la 499P numero 51 condivisa con Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi. Per la prossima stagione stabilirà un nuovo ed importante traguardo: ovvero quello di essere, per il decimo anno consecutivo, il pilota ufficiale della ‘Rossa’.

Ferrari, Calado firma il rinnovo: accordo pluriennale

Il nativo di Worcester si è tolto la soddisfazione di vincere ben tre titoli iridati Piloti e Costruttori nel FIA WEC in classe LMGTE Pro. Precisamente nel 2017, 2021 e 2022 al volante della 488 GTE del team AF Corse. Con la Ferrari ha collezionato nel complesso 68 partenze, condito da 42 podi e 13 vittorie. Il primo podio che ha conquistato è datato 2014 quando, nella 6 Ore di Spa-Francorchamps (Belgio), riuscì ad arrivare terzo.

La prima vittoria, invece, arrivò nel 2016 alla 6 Ore del Nürburgring (Germania) al volante della 488 GTE. Una notizia che i tifosi della ‘Rossa’ stavano attendendo con molta ansia. Negli ultimi giorni non si stava parlando d’altro se non di questa imminente firma che puntualmente è arrivata. Un annuncio, quello di Calado, che è arrivato anche sui social network.

Nel frattempo sono arrivate anche le prime dichiarazioni dello stesso Calado dopo aver firmato il rinnovo del contratto: “Sono orgoglioso della firma avvenuta. Qui ho vissuto esperienze incredibili. Voglio diventare campione del mondo con la Hypercar. Qui ho vissuto anni indimenticabili. Come nel 2014 quando firmai il contratto da pilota ufficiale. Ricordo molto bene quella sera e quella telefonata che stavo aspettando da tempo”.

Poi ha concluso dicendo: “Non vedevo l’ora di confermare il mio valore ottenendo il primo successo in gara. Ricordo con piacere anche la vittoria a Le Mans di quest’anno. Si è trattata della prima vittoria in assoluto. Inutile ribadirvi la gioia che ho provato in quel momento. Soprattutto quando sono salito sul podio insieme ad Ale e Giovi. Non lo potrò mai dimenticare”.