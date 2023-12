Assalto a Theo Hernandez: bomber e 75 milioni

Theo Hernandez continua ad essere uno dei nomi principali per una cessione alla fine di questa stagione sportiva

Uno dei calciatori rossoneri che continua a fare gola all’estero non può che essere quello del terzino sinistro francese. L’ex Real Madrid potrebbe vivere la sua ultima stagione con la casacca del ‘Diavolo’. Una opzione assolutamente da non scartare visto che le offerte per lui di certo non mancano.

In particolar modo dalla Premier League dove continuano a farsi sentire le “sirene” nei suoi confronti. Soprattutto dal Chelsea che, con la società rossonera (in ottica mercato), ha un ottimo rapporto. Qualche esempio su tutti? I trasferimenti dal Regno Unito in Italia da parte di Olivier Giroud e Fikayo Tomori.

Milan, Theo Hernandez nel mirino del Chelsea

Questa volta è il Chelsea a guardare in casa Milan per un obiettivo futuro. Il profilo di Theo Hernandez piace (ed eccome) alla dirigenza dei ‘Blues’ che pensa seriamente di rinforzare la fascia sinistra con il suo possibile arrivo. Non ci sarebbero solamente loro, ma anche altro top club che non hanno alcuna intenzione di lasciarsi scappare il calciatore. Il suo cartellino si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Una cifra che potrebbe anche ad andare ad aumentare nei prossimi mesi.

In Premier League potrebbe essere il suo futuro. Non è da escludere nemmeno l’ipotesi che il Chelsea possa offrire il cartellino anche di un calciatore che potrebbe fare al caso del club di Cardinale. Si tratta dell’attaccante Armando Broja. Il nazionale albanese vuole avere più spazio e con i ‘Blues’ davvero ha molte difficoltà nel mettersi in mostra. Con i rossoneri avrebbe molte possibilità di mettersi in mostra. Anche perché il Milan sta valutando seriamente il sostituto di Olivier Giroud (in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno).

In questo modo il costo dell’acquisto di Hernandez potrebbe diminuire sempre di più fino ad arrivare a 35 milioni di euro. Anche se questa si tratta solamente di una ipotesi. La stessa che il Milan prenderà in seria considerazione. Solamente in estate visto che non se ne parlerà affatto nella sessione invernale pronta ad essere aperta. Il Milan, allo stesso tempo, preferirebbe incassare una cifra importante pronta ad essere reinvestita per acquistare un nuovo terzino sinistro. Nel frattempo il francese si prepara in vista del prossimo match di campionato, ma con un occhio in Inghilterra…